Україна готується до реструктуризації ВВП-варрантів — Finance.ua

Україна готується до реструктуризації ВВП-варрантів Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Україна готується до реструктуризації ВВП-варрантів

Міністерство фінансів хоче переглянути умови державних деривативів, прив’язаних до темпів зростання ВВП (так звані ВВП-варранти), які були випущені під час реструктуризації єврооблігацій 2015 року.

Про це сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в інтерв’ю Reuters

«Це наступне завдання», — заявив Юрій Буца, говорячи про реструктуризацію варрантів, додавши, що він сподівається, що це буде зроблено у «відносно короткий термін».

Reuters пише, що Київ зробив помилку, коли, на відміну від інших емітентів варрантів, він не обмежив майбутні виплати, залишаючи Україну на гачку для великих щорічних платежів за кожен рік, якщо її економіка зростає на 3% або більше.

У серпні Україна виплатила за ВВП-варрантами $70,5 млн, але наступний платіж — 31 травня 2025 року — має обчислюватися сотнями мільйонів доларів, оскільки в 2023 році ВВП статистично зріс на 5,3% після обвалу на майже 30%, спричиненого вторгненням росії у 2022 році.

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Буца сказав, що «унікальна» структура інструментів означає, що немає плану того, як їх можна реструктуризувати, але додав, що «ми плануємо працювати над цим сумлінно так само, як під час переговорів щодо суверенних єврооблігацій».

Економіка України зростала на понад 3% лише тричі в період між 2012 і 2021 роками, але деякі міжнародні організації вже очікують зростання приблизно на 6% у 2025 році, і будь-яка угода про припинення вогню з рф, яка дозволить отримувати допомогу на післявоєнну відбудову, може дозволити зростати ВВП роками.

З 2025-го до 2041 року, коли закінчиться термін дії ВВП-варрантів, необмежені виплати можуть фактично коштувати Києву від 15% до 40% національного багатства, створеного понад встановлені порогові значення зростання, перешкоджаючи його зусиллям щодо відновлення.

Хоча уряд запровадив мораторій на майбутні виплати за ВВП-варрантами на період реструктуризації, це питання потребує вирішення, оскільки Україна хоче вийти зі свого поточного стану «дефолту» та знову отримати доступ до міжнародних боргових ринків після війни.

«Нам потрібно виграти війну, — сказав Буца. — Тоді, сподіваюся, у 2026 чи 2027 році ми зможемо подумати про доступ до ринку».

На питання, чи може знадобитися ще одна повномасштабна реструктуризація, якщо війна затягнеться, Буца відповів: «Хотілося б, щоб цього не було, але ми цього не виключаємо. Ця ситуація спричинена не нестабільною фіскальною політикою, а війною».

Навіть після списання минулого місяця частини єврооблігацій відношення боргу України до ВВП залишатиметься на рівні майже 100%, а витрати на війну означають, що вона значною мірою покладається на міжнародну підтримку для фінансування свого бюджету.

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