Україна налаштована вчасно реструктуризувати борг і може включити до угоди ВВП-варанти — Reuters — Finance.ua
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Україна налаштована вчасно реструктуризувати борг і може включити до угоди ВВП-варанти — Reuters

Казна та Політика
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Україна налаштована вчасно реструктуризувати борг і може включити до угоди ВВП-варанти — Reuters
Україна налаштована вчасно реструктуризувати борг і може включити до угоди ВВП-варанти — Reuters
Україна повідомила інвесторам, що розраховує на успіх своєї мети з реструктуризації боргу до закінчення терміну дії мораторію на виплати до 1 серпня (переговори можуть бути продовжені і після цієї дати, за умови ухвалення низки рішень. — Ред.).
Про це повідомили два джерела Reuters після телефонної розмови Міністерства фінансів з кредиторами.
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Україна має непогашені $19,7 млрд за своїми міжнародними облігаціями і винна $2,6 млрд за ВВП-варантами (інструмент з фіксованим доходом, виплати за яким привʼязані до економічного зростання).
За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 млрд.
Телефонна розмова знаменує собою частину нових зусиль України щодо взаємодії з інвесторами після того, як формальні переговори щодо реструктуризації у червні завершилися без досягнення угоди. У розмові взяв участь урядовий уповноважений державним боргом України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами, до нього приєдналися представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомили джерела.
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З боку кредиторів до групи приєдналися члени Спеціального комітету кредиторів, а також інвестори, які не входили до групи.
«Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне із джерел на умовах анонімності.
За матеріалами:
Forbes.ua
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