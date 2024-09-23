В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС — Finance.ua

В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС, Фото: Рустем Умєров

У Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Мета нового офісу

Згідно з повідомленням, основна мета нового офісу — об’єднання зусиль для зміцнення обороноздатності України.

Особлива увага приділяється спільним проєктам у сфері ІТ та виробництві озброєння, що має вирішальне значення для перемоги над російською агресією.

«Україна вже демонструє суттєвий прогрес у сфері оборонних технологій. IT-коаліція залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн для створення безпечної IT-інфраструктури для Сил оборони, а дронова коаліція з 16 країн забезпечила фінансування на суму понад 500 мільйонів євро та передала тисячі дронів Україні», — зазначив Умєров.

Виробництво дронів в Україні

За його словами, Україна також стала лідером у сфері виробництва дронів. Понад 500 українських виробників, і тисячі розробників створюють сучасні рішення для бойових дій. З річною потужністю до 3 мільйонів дронів країна зарекомендувала себе як ключовий гравець у сфері оборонних технологій.

Умєров закликав європейських партнерів інвестувати в українські оборонні технології, що допоможе не лише зміцнити обороноздатність України, а й забезпечити стабільність у Європі.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила , що ЄС надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро. Президент України Володимир Зеленський розповів, як українська сторона планує витратити наданий Єврокомісією кредит у розмірі 35 мільярдів євро. За його словами, передусім надані ЄС кредитні кошти будуть витрачені на енергетику.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українські дрони складають 95% від усіх, які застосовують ЗСУ, здебільшого це FPV-дрони, але також є і багато інших видів та типів.

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