В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС — Finance.ua

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В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС

Казна та Політика
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В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС
В Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС, Фото: Рустем Умєров
У Києві відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Мета нового офісу

Згідно з повідомленням, основна мета нового офісу — об’єднання зусиль для зміцнення обороноздатності України.
Особлива увага приділяється спільним проєктам у сфері ІТ та виробництві озброєння, що має вирішальне значення для перемоги над російською агресією.
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«Україна вже демонструє суттєвий прогрес у сфері оборонних технологій. IT-коаліція залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн для створення безпечної IT-інфраструктури для Сил оборони, а дронова коаліція з 16 країн забезпечила фінансування на суму понад 500 мільйонів євро та передала тисячі дронів Україні», — зазначив Умєров.

Виробництво дронів в Україні

За його словами, Україна також стала лідером у сфері виробництва дронів. Понад 500 українських виробників, і тисячі розробників створюють сучасні рішення для бойових дій. З річною потужністю до 3 мільйонів дронів країна зарекомендувала себе як ключовий гравець у сфері оборонних технологій.
Умєров закликав європейських партнерів інвестувати в українські оборонні технології, що допоможе не лише зміцнити обороноздатність України, а й забезпечити стабільність у Європі.
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Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро. Президент України Володимир Зеленський розповів, як українська сторона планує витратити наданий Єврокомісією кредит у розмірі 35 мільярдів євро. За його словами, передусім надані ЄС кредитні кошти будуть витрачені на енергетику.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що українські дрони складають 95% від усіх, які застосовують ЗСУ, здебільшого це FPV-дрони, але також є і багато інших видів та типів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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