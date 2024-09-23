Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів щодо оренди житла — Finance.ua

Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів щодо оренди житла Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Ще одна країна запроваджує нові обмеження для туристів щодо оренди житла

Влада Афін запровадила тимчасові обмеження на короткострокову оренду житла. Нові правила в грецькій столиці наберуть чинності з нового року.

Що про це треба знати

Уряд Греції прийняв рішення заборонити видачу нових ліцензій на короткострокову оренду в першому, другому та третьому муніципальних районах у центрі Афін з 1 січня 2025 року.

Обмеження буде запроваджено на тимчасовій основі протягом 12 місяців. Після цього влада проведе оцінку його впливу на місцевий ринок житла, щоб визначити, чи є виправданим продовження цього заходу.

Щоденний податок на короткострокову оренду, який допомагає країні справлятися з наслідками стихійних лих, пов’язаними зі зміною клімату, буде збільшений:

з 1,5 євро до 8 євро на період з квітня до жовтня;

на період з квітня до жовтня; у несезонний зимовий період його підвищать з 0,5 до 2 євро.

Міська влада вивчала можливість обмеження кількості днів, на які власники нерухомості можуть приймати туристів, але зрештою цю пропозицію було відхилено через сумніви щодо її ефективності. Новоприйнята стратегія зосередиться на районах, де короткострокова оренда становить понад 5% від загального житлового фонду.

Також видання пише, що 2024 рік має стати рекордним з точки зору доходів від туризму для Греції, адже за оцінками, їх загальна сума може досягти 22 мільярдів євро.

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