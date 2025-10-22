День фінансів: проєкт бюджету на 2026 рік, видатки на оборону, нульове розмитнення для електрокарів Сьогодні 17:45

Середа, 22 жовтня. Держбюджет, послаблення гривні та рекордний брак працівників.

Проєкт бюджету на 2026 рік

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік. Головним пріоритетом залишаються видатки на оборону, але після цьогорічної паузи уряд також планує підвищити соціальні стандарти. Видатки бюджету-2026 становитимуть 4,8 трлн грн, доходи — 2,8 трлн грн. Бюджет підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме протягом усього року.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита.

Зі свого боку у Рахунковій палаті наголосили , що проєкт державного бюджету на 2026 рік сформовано на основі стриманих макроекономічних прогнозів, затверджених урядом за песимістичним сценарієм. Проте навіть за таких умов існують значні ризики його невиконання.

Видатки на оборону

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до державного бюджету на 2025 рік, яким передбачено збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень. Ухвалений документ дозволить виконати зобов’язання перед військовими та забезпечити своєчасну виплату зарплат.

Підтримка ветеранів

До кінця 2025 року в Україні почне діяти програма відшкодування витрат ветеранам на ОСЦПВ власників автомобілів. А вже з 2026 року запрацює компенсація за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

За даними МТСБУ, у січні-вересні 2025 року страхові компанії здійснили виплати на понад 4,5 млрд грн, врегулювавши 108 213 вимог постраждалих у ДТП. Порівняно з тим самим періодом 2024 року кількість врегульованих вимог зросла на 3,1%, а загальний обсяг виплат — на 30,7%.

Тимчасовий захист в ЄС для українців

Нині майже 4,3 мільйона українців користуються правом на тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. І будь-які рішення щодо завершення тимчасового захисту для українців в Європейському Союзі мають ухвалюватися з урахуванням безпекових умов в Україні, заявили в Мінсоцполітики. Існує кілька можливих сценаріїв для українців після завершення дії Директиви.

Ринок праці в Україні та ЄС

На українському ринку праці не вистачає близько 8,6−8,7 мільйона працівників. Щоб заповнити цю прогалину, потрібно створити належні умови праці та забезпечити гідну оплату, аби українці поверталися на ринок праці в Україні. Тому Україна отримає 3,5 млн євро від Європейського Союзу та для оновлення трудового законодавства й розвитку державної служби зайнятості.

Відмітимо, що за даними Work.ua, у жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становить 26 000 гривень. Це на 18% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року. Найбільше зростання зарплат отримали маркувальники — в них за рік зарплата зросла на 115% (нині зарплата 21 500 грн).

Крім того, аналітики OLX Робота проаналізували , на які вакансії за останній рік українці відгукувались найактивніше. Так, найбільше зростання кількості відгуків, якщо порівнювати вересень 2025 року з вереснем 2024-го, показала вакансія няні у категорії «Робота за кордоном». За рік кількість відгуків на цю позицію збільшилась на 346%.

Водночас компанії в ЄС стали обережнішими у формуванні кадрової політики: терміни розгляду резюме кандидатів зросли, а темпи найму помітно сповільнилися.

Послаблення гривні

Як зазначають аналітики ICU, на тлі збереження валютного дефіциту минулого тижня Національний банк продовжив політику ослаблення гривні та збільшення валютних інтервенцій. Попит на валюту з боку юридичних осіб зростав, однак НБУ не поспішав активно втручатися в ринок, а натомість дозволяв курсу поступово зростати.

Найпрозоріші ринки вживаних авто

Як свідчить рейтинг carVertical, найпрозоріші ринки вживаних машин знаходяться в Західній Європі та Скандинавії. Україна посіла 25-те місце з 25 країн. Серед сусідів України Польща посіла 17-те місце, а Румунія — 22-ге.

Відмітимо, що депутати Європейського парламенту підтримали оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень. Реформа передбачає запровадження цифрових документів, випробувального терміну для новачків і суворіші вимоги до безпеки дорожнього руху.

🚗 Паркування автівок у Києві на відкритих майданчиках поблизу житлових комплексів, підземних та наземних паркінгах також при ЖК в Україні стало вже звичною справою. Придбання паркомісць, будь-то наземних чи підземних вже стала розглядатися багатьма як інвестиція. Finance.ua вирішив більш розлого розкрити цю тему, проаналізувавши цінову ситуацію на ринку паркомісць Києва:

🎬 Проте, в будь-яких інвестиціях інвесторам важливо уникати типових помилок. Про найпоширеніші з них розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.