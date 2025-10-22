0 800 307 555
Держмитслужба впровадила нові цифрові сервіси: які зручності отримають користувачі

Державна митна служба впровадила нові цифрові сервіси для зручності користувачів. В телеграм-боті відомства з’явилися дві нові функції, які спрощують взаємодію користувачів із митницею.

Нові цифрові сервіси

1. Підтримка штучного інтелекту.
Якщо бот не розпізнає запит користувача, він автоматично звертається до спеціально навченої системи на основі штучного інтелекту. Ця система створена для допомоги з питань митної справи й дозволяє надавати точніші та зрозуміліші відповіді.
2. Голосове спілкування.
Користувачі тепер можуть ставити запитання та надсилати команди не лише текстом, а й голосом. Така можливість робить сервіс зручнішим, особливо для водіїв, декларантів та інших фахівців.
Нагадаємо, Державна митна служба України перестала проводити документальні перевірки суб’єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів (АЕО) та підприємств із незначним ступенем ризику, за винятком тих, що здійснюють діяльність, пов’язану з обігом підакцизних товарів. Мораторій триватиме, ймовірно, до року й охоплюватиме лише підприємства з низьким рівнем ризику та авторизованих економічних операторів.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
