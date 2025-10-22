Європарламент запровадив цифрові водійські права та нові правила для водіїв Сьогодні 09:45

Європарламент запровадив цифрові водійські права та нові правила для водіїв

Депутати Європейського парламенту підтримали оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень. Реформа передбачає запровадження цифрових документів, випробувального терміну для новачків і суворіші вимоги до безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Європарламент.

«До 2030 року нова Європейська директива про водійські права запровадить цифрові водійські посвідчення, надавши громадянам свободу вибору між додатком та фізичною карткою. Навчання водінню міститиме більше елементів для безпеки пішоходів та велосипедистів», — пояснила доповідачка Європарламенту Ютта Паулюс.

Випробувальний термін для нових водіїв

Уперше в ЄС для водіїв-початківців запровадять дворічний випробувальний термін. Протягом цього часу за порушення діятимуть суворіші санкції, наприклад, за керування у стані сп’яніння чи їзду без паска безпеки.

У програму навчання обов’язково включать теми про:

ризики «сліпих зон»;

безпечне відкриття дверей;

відволікання уваги телефоном;

небезпеки для пішоходів і велосипедистів.

Оновлені правила передбачають, що цифрове водійське посвідчення, доступне на мобільному телефоні, поступово стане основним форматом у ЄС. Водночас водії зберігають право отримати фізичну картку.

Коли набудуть чинності нові правила

Рішення також запроваджує механізм обміну інформацією між країнами ЄС щодо водіїв, позбавлених прав, аби забезпечити транскордонне виконання санкцій.

Нові положення набудуть чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Країни-члени матимуть три роки для внесення змін у національне законодавство.

