0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європарламент запровадив цифрові водійські права та нові правила для водіїв

35
Європарламент запровадив цифрові водійські права та нові правила для водіїв
Європарламент запровадив цифрові водійські права та нові правила для водіїв
Депутати Європейського парламенту підтримали оновлення правил ЄС щодо водійських посвідчень. Реформа передбачає запровадження цифрових документів, випробувального терміну для новачків і суворіші вимоги до безпеки дорожнього руху.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Європарламент.
«До 2030 року нова Європейська директива про водійські права запровадить цифрові водійські посвідчення, надавши громадянам свободу вибору між додатком та фізичною карткою. Навчання водінню міститиме більше елементів для безпеки пішоходів та велосипедистів», — пояснила доповідачка Європарламенту Ютта Паулюс.

Випробувальний термін для нових водіїв

Уперше в ЄС для водіїв-початківців запровадять дворічний випробувальний термін. Протягом цього часу за порушення діятимуть суворіші санкції, наприклад, за керування у стані сп’яніння чи їзду без паска безпеки.
У програму навчання обов’язково включать теми про:
  • ризики «сліпих зон»;
  • безпечне відкриття дверей;
  • відволікання уваги телефоном;
  • небезпеки для пішоходів і велосипедистів.
Оновлені правила передбачають, що цифрове водійське посвідчення, доступне на мобільному телефоні, поступово стане основним форматом у ЄС. Водночас водії зберігають право отримати фізичну картку.

Коли набудуть чинності нові правила

Рішення також запроваджує механізм обміну інформацією між країнами ЄС щодо водіїв, позбавлених прав, аби забезпечити транскордонне виконання санкцій.
Нові положення набудуть чинності на 20-й день після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу. Країни-члени матимуть три роки для внесення змін у національне законодавство.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems