День фінансів: прогноз курсу від бізнесу та МВФ, закриття sportbank, графіки відключення світла — Finance.ua

День фінансів: прогноз курсу від бізнесу та МВФ, закриття sportbank, графіки відключення світла Сьогодні 17:30

У середу, 17 квітня, «Таскомбанк» повідомив, що припиняє розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank. Ми підготували статтю про те, що робити клієнтам банку.

Прогноз курсу від бізнесу. Середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США. Про це свідчать Середнє значення обмінного курсу, на яке бізнес очікує через 12 місяців, становить 40.44 грн/дол. США. Про це свідчать результати опитування керівників компаній у І кварталі 2024 року, передає пресслужба Національного банку України.

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року. Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме

Також МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%.

Перевірки бізнесу. 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск. Бізнес-омбудсмен Роман Ващук 99% компаній добровільно платять податки, але відчувають тиск. Бізнес-омбудсмен Роман Ващук представив результати розслідування за власною ініціативою щодо феномену податкових перевірок.

До речі, Finance.ua розбирався, як штучний інтелект може допомогти вам, якщо ви бізнесмен-початківець.

Криптовалюта в Україні. З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та для фінансової системи загалом. Про це З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та для фінансової системи загалом. Про це пише НБУ зі слів першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Гетманцев попередив українців. Українцям слід більше Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою. Про це в інтерв'ю «Главкому» попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У Польщі кожен четвертий українець працює нелегально. У 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі У 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально. Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі.

Графіки відключення світла. Для Києва Для Києва розробили нові графіки відключення електроенергії, за якими споживачів розділили на шість груп. У разі нових атак держави-агресора росії на енергоструктуру та підвищеного споживання у Києві можуть запровадити відключення світла.

«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає.

Оренда vs. купівля житла. Понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. Про це свідчать результати дослідження українського Понад 30% опитаних українців поки що не планують купувати квартиру. Водночас нерухомість у Києві вартує 17 рокам оренди. Про це свідчать результати дослідження українського маркетплейса нерухомості Dim.ria.

Житло для ВПО-2024. Місць тимчасового проживання для внутрішніх переселенців стає більше. Загальна Місць тимчасового проживання для внутрішніх переселенців стає більше. Загальна кількість місць тимчасового проживання (МТП) наразі становить 1038 об'єктів.

«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу. «Нова пошта» «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

ПриватБанк оновив Конверти. ПриватБанк ПриватБанк запустив публічну версію послуги Конверти, яка створена насамперед для волонтерів та благодійників, щоб гуртом збирати кошти на добрі справи, гуманітарні проекти та підтримку ЗСУ. Також Конверти допоможуть кожному клієнту ефективно та «розумно» керувати власними фінансами.

Також ПриватБанк до кінця року визначиться з виходом на закордонні ринки.

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