Криптовалюта в Україні: чи буде регулювання за нормами ЄС — НБУ Сьогодні 14:00 — Криптовалюта

Криптовалюта в Україні: чи буде регулювання за нормами ЄС — НБУ

З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та для фінансової системи загалом;

Про це пише НБУ зі слів першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом.

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявляла, що криптовалюта є ризикованим інструментом. Вона нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, «і це те, що слід пам’ятати громадянам».

«До речі, у світі ставлення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики», — сказала вона.

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Також НБУ повідомляв , що регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм із урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України. Про це казав директор Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсен Макарчук.

За його словами, в питаннях упровадження стандартів роботи цього ринку Україна не сильно відрізнятиметься від інших європейських країн, але можуть бути певні особливості, додав він.

Щодо використання ШІ

Нові розробки в галузі штучного інтелекту (ШІ) можуть суттєво розширити інструментарій фінансової системи, зокрема для обслуговування клієнтів та боротьби з шахрайством і відмиванням коштів. Водночас питання впливу широкого застосування ШІ на фінансову стабільність потребує детального аналізу.

Довідка Finance.ua:

у квітні 2023 року Європейський парламент прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют — Markets in Crypto assets (MiCА);

криптоспільнота, включаючи представників великих криптовалютних платформ, позитивно сприйняла уніфікацію європейського законодавства.

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