Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ

Криптовалюта
96
Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ
Як буде регулюватися ринок криптовалют в Україні: відповідь НБУ
Регулювання ринку віртуальних активів в Україні має бути наближеним до європейський норм із урахуванням особливостей національної правової та фінансової системи. У цьому напрямі НБУ готовий працювати разом з іншими регуляторами України.
Про це розповів директор Департаменту стратегії і розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції Crypto Verse Conference, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
За його словами, в питаннях упровадження стандартів роботи цього ринку Україна не сильно відрізнятиметься від інших європейських країн, але можуть бути певні особливості, додав він.
«Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту», — розповів Макарчук.

Позиція НБУ

Раніше перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що криптовалюта є ризикованим інструментом.
Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, «і це те, що слід пам’ятати громадянам».
«До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики», — сказала вона.
Перший заступник голови НБУ зазначила, що криптовалюта — «це не засіб платежу, це не гроші, це інший актив, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні».

Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.