«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати — Finance.ua

«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати Сьогодні 12:35 — Фондовий ринок

«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати

«Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

Про це повідомила компанія.

Щоб скористатися зниженим тарифом на доставку

Потрібно стати бізнес-партнером Нової пошти та підписати договір на послуги фулфілменту. Це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце, зручне для клієнта.

Нова пошта запровадила низку нововведень у фулфілменті.

По-перше, фулфілмент-склади розміщуються прямо на сортувальних терміналах. Тобто відтепер зберігання товарів та обробка замовлень відбувається на тій самій локації, що і сортування відправлень. Це скорочує час на обробку та вдвічі пришвидшує доставку до клієнта. Три таких центри — два у Києві та один у Львові.

По-друге, фулфілмент-склади працюватимуть цілодобово. Тобто тепер не тільки приймання, а й обробка та відправлення замовлень відбуватиметься 24/7.

Якщо, наприклад, клієнт у Києві замовить товар о 22:15 годині, то вже вночі співробітники фулфілмента приймуть це замовлення, запакують та відправлять. І зранку клієнт зможе отримати його там, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою.

Детальніше ознайомитись з умовами послуг складської логістики та тарифами на них можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

Група компаній «Нова пошта», куди разом з іншими компаніями входить і сама «Нова пошта», змінює назву на NOVA на для того, щоб підкреслити — за 20 років на ринку України вона стала «вже набагато більше, аніж пошта». Нова пошта як логістичний оператор залишається Новою поштою. Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.

«Нова пошта» до кінця 2024 року планує відкрити відділення у 18 країнах.

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.

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