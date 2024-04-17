«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати — Finance.ua
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«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати

Фондовий ринок
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«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати
«Нова пошта» знизила тариф на доставку для бізнесу: як отримати
«Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.
Про це повідомила компанія.

Щоб скористатися зниженим тарифом на доставку

Потрібно стати бізнес-партнером Нової пошти та підписати договір на послуги фулфілменту. Це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце, зручне для клієнта.
Нова пошта запровадила низку нововведень у фулфілменті.
По-перше, фулфілмент-склади розміщуються прямо на сортувальних терміналах. Тобто відтепер зберігання товарів та обробка замовлень відбувається на тій самій локації, що і сортування відправлень. Це скорочує час на обробку та вдвічі пришвидшує доставку до клієнта. Три таких центри — два у Києві та один у Львові.
По-друге, фулфілмент-склади працюватимуть цілодобово. Тобто тепер не тільки приймання, а й обробка та відправлення замовлень відбуватиметься 24/7.
Якщо, наприклад, клієнт у Києві замовить товар о 22:15 годині, то вже вночі співробітники фулфілмента приймуть це замовлення, запакують та відправлять. І зранку клієнт зможе отримати його там, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою.
Детальніше ознайомитись з умовами послуг складської логістики та тарифами на них можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • Група компаній «Нова пошта», куди разом з іншими компаніями входить і сама «Нова пошта», змінює назву на NOVA на для того, щоб підкреслити — за 20 років на ринку України вона стала «вже набагато більше, аніж пошта». Нова пошта як логістичний оператор залишається Новою поштою. Жодних ребрендингів та зміни логотипів не буде.
  • «Нова пошта» до кінця 2024 року планує відкрити відділення у 18 країнах.
  • «Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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