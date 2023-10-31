«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали — Finance.ua

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали Сьогодні 16:32 — Фінтех і Картки

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали

Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перші 500 власних POS-терміналів NovaPay встановила у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей.

«До кінця 2023 року компанія встановить ще 1000 POS-терміналів у інших областях. Власна мережа платіжних терміналів дозволяє нам підвищити стабільність роботи системи та заощадити кошти, які ми спрямуємо у розвиток нових і вдосконалення існуючих фінансових продуктів», — розповів CEO NovaPay Андрій Кривошапко.

Компанія також повідомила про плани встановити 10 тис власних терміналів до 2025 року.

Довідка Finance.ua:

NovaPay є першою вітчизняною фінтех-компанією, яка розпочала свою глобальну експансію, і Молдова стала першим ринком міжнародного розвитку;

«НоваПей Кредит», що входить до фінансової групи NovaPay, завершила перше півріччя 2023 року з чистим прибутком 17,34 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року — із чистим збитком 6,04 млн грн.



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Економічна Правда За матеріалами:

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