«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали — Finance.ua

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали
Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Перші 500 власних POS-терміналів NovaPay встановила у відділеннях Київської, Львівської, Одеської та Дніпропетровської областей.
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«До кінця 2023 року компанія встановить ще 1000 POS-терміналів у інших областях. Власна мережа платіжних терміналів дозволяє нам підвищити стабільність роботи системи та заощадити кошти, які ми спрямуємо у розвиток нових і вдосконалення існуючих фінансових продуктів», — розповів CEO NovaPay Андрій Кривошапко.
Компанія також повідомила про плани встановити 10 тис власних терміналів до 2025 року.
Довідка Finance.ua:
- NovaPay є першою вітчизняною фінтех-компанією, яка розпочала свою глобальну експансію, і Молдова стала першим ринком міжнародного розвитку;
- «НоваПей Кредит», що входить до фінансової групи NovaPay, завершила перше півріччя 2023 року з чистим прибутком 17,34 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року — із чистим збитком 6,04 млн грн.
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