«НоваПей Кредит» у першому півріччі отримала чистий прибуток 17 млн грн — Finance.ua

«НоваПей Кредит» у першому півріччі отримала чистий прибуток 17 млн грн Сьогодні 04:45 — Фондовий ринок

«НоваПей Кредит» у першому півріччі отримала чистий прибуток 17 млн грн

Кредитна установа «НоваПей Кредит», що входить до фінансової групи NovaPay, завершила перше півріччя 2023 року з чистим прибутком 17,34 млн грн, тоді як аналогічний період 2022 року — із чистим збитком 6,04 млн грн.

Про це повідомляється в аудійованій квартальній звітності компанії.

Її виторг зріс у 2,9 раза — до 31,75 млн грн, валовий прибуток становив 21,01 млн грн, операційний — 21,15 млн грн, тоді як у першому півріччі 2022 року було зафіксовано валовий та операційний збитки відповідно 9,75 млн грн і 8,47 млн грн.

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Зазначається, що за перше півріччя 2023 року активи компанії зросли з 225,88 млн грн до 275,09 млн грн завдяки зростанню іншої дебіторської заборгованості зі 176,90 млн грн до 211,04 млн грн, а також коштів на рахунках у банках — з 31,25 млн грн до 46,74 млн грн.

Після збільшення статутного капіталу в І кварталі на 120 млн грн, «НоваПей Кредит» погасила короткострокові кредити банків на таку саму суму, а нерозподілений прибуток на середину цього року сягнув 45,35 млн грн.

Згідно зі звітом, компанія вже почала раніше анонсовані операції РЕПО зі своїми дебютними трирічними облігаціями з номінальною ставкою 20% річних, розміщеними в ІІ кварталі на 100 млн грн (за номіналом). Зокрема, на 30 червня зобов’язання за договорами РЕПО становили 29 млн грн, тоді як обсяг облігацій в обігу — 71 млн грн (за номіналом).

Уточнено, що після звітної дати до 27 липня за договорами РЕПО було залучено 26,05 млн грн під ставку до 20% річних на строк до року.

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Нагадаємо, «НоваПей Кредит» наприкінці липня розмістила на біржі ПФТС облігації серії «B» на 100 млн грн, а на 7 серпня було заплановано старт розміщення облігацій серії «C» на таку саму суму.

Згідно з прогнозами в проспектах емісії облігації, компанія у 2023 році планує отримати 27,06 млн грн чистого прибутку, у 2024-му — 242,23 млн грн, у 2025-му — 411,66 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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