NovaPay отримала дозвіл НБУ на випуск платіжних карток та відкриття рахунків — Finance.ua

NovaPay отримала дозвіл НБУ на випуск платіжних карток та відкриття рахунків Сьогодні 12:21 — Фінтех і Картки

NovaPay отримала дозвіл НБУ на випуск платіжних карток та відкриття рахунків

Компанія «НоваПей», яка працює разом із «Новою поштою», отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить їй надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.

Відповідне рішення регулятор ухвалив 28 квітня. Вже 10 компаній отримали нову ліцензію, згідно нового закону про «Про платіжні послуги».

Однак якщо фінансові компанії в основному подали запит на один вид послуг — переказ коштів без відкриття рахунків, «НоваПей» додатково отримала право на:

емісію платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів;

зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також на усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також усі послуги щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків (крім електронних гаманців);

виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку/на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима), у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів;

виконання платіжних операцій з рахунку чи на рахунок користувача (крім платіжних операцій з електронними грошима) за умови, що кошти для виконання платіжної операції надаються користувачу надавачем платіжних послуг на умовах кредиту, у тому числі виконання кредитового переказу, дебетового переказу, іншої платіжної операції, зокрема з використанням платіжних інструментів.

Іншими словами, NovaPay зможе відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів; випускати картки до рахунків фізичним особам; здійснювати еквайринг для бізнесу, тобто безготівковий прийом платежів; забезпечувати перекази без відкриття рахунку; кредитувати; приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

«Для нас це „зелене світло“ на розширення існуючих фінансових послуг для клієнтів та повне перезавантаження бізнес-моделі NovaPay. Ми готуємо усю технічну базу і внутрішню інфраструктуру для реалізації нової довгострокової стратегії компанії. Відкриття рахунків та власна емісія карток зробить розрахунки для клієнтів та між ними швидшими та зручнішими», — повідомив СЕО NovaPay Андрій Кривошапко.

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На першому етапі нові платіжні послуги отримають користувачі поштового сервісу «Нової пошти».

«В першу чергу, це полегшення відчують споживачі „Нової пошти“, а у подальшому — і ті, хто не пов’язаний з логістикою. Головне — усі продукти і послуги будуть доступні як у відділеннях „Нової пошти“, так і в мобільному додатку, що з’явиться вже цього року», — зазначив він.

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