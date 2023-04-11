NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій — Finance.ua

NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій
Платіжна система NovaPay із групи «Нова пошта» 14 квітня розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн.
Згідно з проспектом емісії, облігації випускаються з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням — з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність — 20% річних.
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NovaPay самостійно розміщуватиме облігації на фондовій біржі «ПФТС», запланована ціна продажу — за номіналом, але її можна переглянути у бік збільшення, залежно від попиту.
Емітент не пропонує обов’язкової оферти, але допускає достроковий викуп за згодою сторін за домовленою між ними вартістю.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів «Нової пошти», а також облігації.
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