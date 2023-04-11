NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій — Finance.ua

NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій Вчора 10:46 — Фондовий ринок

Платіжна система NovaPay із групи «Нова пошта» 14 квітня розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн.

Згідно з проспектом емісії, облігації випускаються з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням — з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність — 20% річних.

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NovaPay самостійно розміщуватиме облігації на фондовій біржі «ПФТС», запланована ціна продажу — за номіналом, але її можна переглянути у бік збільшення, залежно від попиту.

Емітент не пропонує обов’язкової оферти, але допускає достроковий викуп за згодою сторін за домовленою між ними вартістю.

Нагадаємо, раніше повідомлялось , що NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів «Нової пошти», а також облігації.

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