NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій — Finance.ua
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NovaPay публічно розмістить дебютний випуск облігацій

Фондовий ринок
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Платіжна система NovaPay із групи «Нова пошта» 14 квітня розпочне публічне розміщення дебютного випуску трирічних облігацій на суму 100 млн грн.
Згідно з проспектом емісії, облігації випускаються з одним купоном, який виплачується одночасно з погашенням — з 14 до 20 квітня 2026 року, номінальна дохідність — 20% річних.
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NovaPay самостійно розміщуватиме облігації на фондовій біржі «ПФТС», запланована ціна продажу — за номіналом, але її можна переглянути у бік збільшення, залежно від попиту.
Емітент не пропонує обов’язкової оферти, але допускає достроковий викуп за згодою сторін за домовленою між ними вартістю.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що NovaPay має намір випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів «Нової пошти», а також облігації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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