NovaPay вийшов на ринок Молдови — Finance.ua

NovaPay вийшов на ринок Молдови
NovaPay став першим фінансовим сервісом в Молдові, що запровадив функцію післяплати. Першими, хто спробував послуги компанії за кордоном, стали клієнти Nova Poshta в Молдові.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
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«NovaPay є першою вітчизняною фінтех-компанією, яка розпочала свою глобальну експансію, і Молдова стала першим ринком міжнародного розвитку для нас, — коментує Андрій Кривошапко, СЕО NovaPay. - Ми бачимо можливості синергійного розвитку в цій європейській країні. Нині NovaPay надає молдавським підприємствам і приватним клієнтам фінансові послуги, яких до того не було на ринку, а також супроводжує логістичні операції групи компаній Нова пошта. Наступним етапом, після отримання розширеної ліцензії, стане відкриття рахунків та випуск карток до них, кредитні продукти, в тому числі Посилка в кредит».
Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Тепер NovaPay надав можливість отримати товар і оглянути його, і лише потім — заплатити.
Доставку грошей продавцю забезпечить NovaPay.
Нову послугу післяплати жителі Молдови можуть отримати у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та майже в кожному населеному пункті, якщо доставляти кур'єром.
Серед найближчих планів NovaPay у Молдові для приватних клієнтів — внутрішні та міжнародні перекази. Для бізнесу — еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, з кредитних продуктів — факторинг.
Довідка Finance.ua:
- у квітні NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки фізичним особам і бізнесу, а також випускати картки;
- у 2022 році NovaPay подав документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви. Після її отримання компанія зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.
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