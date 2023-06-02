NovaPay вийшов на ринок Молдови — Finance.ua

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NovaPay вийшов на ринок Молдови

Фондовий ринок
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NovaPay вийшов на ринок Молдови
NovaPay вийшов на ринок Молдови
NovaPay став першим фінансовим сервісом в Молдові, що запровадив функцію післяплати. Першими, хто спробував послуги компанії за кордоном, стали клієнти Nova Poshta в Молдові.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
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«NovaPay є першою вітчизняною фінтех-компанією, яка розпочала свою глобальну експансію, і Молдова стала першим ринком міжнародного розвитку для нас, — коментує Андрій Кривошапко, СЕО NovaPay. - Ми бачимо можливості синергійного розвитку в цій європейській країні. Нині NovaPay надає молдавським підприємствам і приватним клієнтам фінансові послуги, яких до того не було на ринку, а також супроводжує логістичні операції групи компаній Нова пошта. Наступним етапом, після отримання розширеної ліцензії, стане відкриття рахунків та випуск карток до них, кредитні продукти, в тому числі Посилка в кредит».
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Раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Тепер NovaPay надав можливість отримати товар і оглянути його, і лише потім — заплатити.
Доставку грошей продавцю забезпечить NovaPay.
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Нову послугу післяплати жителі Молдови можуть отримати у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та майже в кожному населеному пункті, якщо доставляти кур'єром.
Серед найближчих планів NovaPay у Молдові для приватних клієнтів — внутрішні та міжнародні перекази. Для бізнесу — еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, з кредитних продуктів — факторинг.

Довідка Finance.ua:

  • у квітні NovaPay отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки фізичним особам і бізнесу, а також випускати картки;
  • у 2022 році NovaPay подав документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви. Після її отримання компанія зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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