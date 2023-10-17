«Нова пошта» запустить доставку між країнами ЄС. Тестування розпочнеться наступного року — Finance.ua
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«Нова пошта» запустить доставку між країнами ЄС. Тестування розпочнеться наступного року

Фондовий ринок
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«Нова пошта» запустить доставку між країнами ЄС. Тестування розпочнеться наступного року
«Нова пошта» запустить доставку між країнами ЄС. Тестування розпочнеться наступного року
У 2024 році «Нова пошта» планує тестувати послугу доставки між країнами Європейського Союзу.
Про це повідомив в інтерв'ю Forbes Володимир Поперешнюк, співвласник компанії.
Повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від «Нової пошти» може запрацювати вже в 2025 році, повідомив Поперешнюк.
«Зможу сказати конкретніше лише за рік. Ми творимо майбутнє, але не передбачаємо його», — зазначив він.
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Також, за словами співвласника НП, компанія вже почала пропонувати послугу з доставки між країнами на деяких ринках, де відкрилися відділення «Нової пошти».
Для доставки між країнами Європи «Нова пошта» використовує два літаки АН-26 флоту власної авіакомпанії Supernova Airlines. Зараз компанія очікує на далекомагістральний літак у лізинг, що з'єднуватиме Європу та США, повідомив Поперешнюк.
Нагадаємо, за рік експансії з жовтня 2022 року «НП» вже відкрила 63 відділення у Молдові та шести країнах ЄС: Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччині.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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