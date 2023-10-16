«Нова пошта» має намір відкритися ще в шести країнах ЄС до кінця року — Finance.ua

«Нова пошта» має намір відкритися ще в шести країнах ЄС до кінця року Сьогодні 15:30 — Фондовий ринок

«Нова пошта» має намір відкритися ще в шести країнах ЄС до кінця року

Група компаній «Нова пошта» планує до кінця року вийти на ринок ще шести країн Європейського Союзу, відкривши там перші свої відділення.

Про це повідомив співвласник «Нової пошти» В’ячеслав Климов на Київському міжнародному економічному форумі.

«У нас експансія відбувається. Уже вісім країн. До кінця цього року буде ще шість», — сказав Климов.

Як уточнили в пресслужбі компанії, відділення Nova Post з’являться в Латвії, Естонії, Угорщині, Італії, Франції та Австрії.

На форумі Климов зазначив, що у відділеннях Nova Post за кордоном робочими будуть дві мови — місцева та українська.

«Ми ухвалили тверде рішення, що у відділеннях Nova Post у Європі розмовлятимуть двома мовами. Це буде місцева мова і це буде мова українська», — зазначив співвласник компанії.

На форумі він також повідомив, що група компаній щомісяця спрямовує близько 100 млн грн на потреби армії. Климов уточнив, що 3249 співробітників компанії нині перебувають у ЗСУ, а від початку повномасштабного вторгнення 99 колег загинули.

Нагадаємо, Nova Post уже відкрила 62 відділення в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.

У мережу «Нова пошта» в Україні на початок липня 2023 року входило понад 10 тис. відділень і понад 14 тис. поштоматів.

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