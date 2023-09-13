«Нова пошта» запустила відправку з поштоматів Inpost в Польщі: як скористатись новою послугою — Finance.ua
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«Нова пошта» запустила відправку з поштоматів Inpost в Польщі: як скористатись новою послугою

Особисті фінанси
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«Нова пошта» запустила відправку з поштоматів Inpost в Польщі: як скористатись новою послугою
«Нова пошта» запустила відправку з поштоматів Inpost в Польщі: як скористатись новою послугою
«Нова пошта» розширила можливості доставки з Польщі до України. Тепер можна надсилати документи та посилки вагою до 25 кг через поштомати Inpost.
Нова послуга доступна цілодобово, і клієнти можуть обирати спосіб доставки до відділення Nova Post, поштомату Nova Post або на адресу.
Посилка доставляється з поштомата до України за 3 дні.

Як відправити посилку з Польщі в Україну через поштомат InPost

Для того, щоб відправити посилку з Польщі через поштомат InPost, потрібно:
  • запакувати відправлення в коробку самостійно;
  • оформити накладну на відправлення у мобільному додатку Nova Post, на веб-сайті або в особистому кабінеті;
  • оплатити відправлення онлайн і отримати код доступу до комірки поштомата через СМС, електронну пошту або додаток Nova Post. Цей код є універсальним і дає доступ до будь-якого поштомата, якщо є вільні комірки;
  • обрати зручний поштомат InPost на мапі;
  • ввести код доступу на екрані поштомата або сканувати QR-код з додатка Nova Post;
  • помістити посилку в комірку поштомата, яка відкрилася. Після чого обов’язково її закрити.
Посилку можна відправити протягом 72 годин після оплати. Якщо посилку не завантажили в комірку, то протягом наступних 14 днів кошти будуть автоматично повернуті на картку.
Вартість доставки з поштоматів відповідає вартості доставки з відділень Nova Post у Польщі:
  • документи (8*38*64 см) — 40 PLN;
  • посилка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN;
  • посилка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN;
  • посилка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN.
Нагадаємо, Nova Post запустила у Румунії можливість відправляти документи та посилки до 30 кг за допомогою кур'єра. Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку румунську адресу з понеділка по п’ятницю.
Володимир Поперешнюк повідомив, що ідея розвитку українського перевізника «Нова пошта», співвласник якого він є, — в наступному році відкритися в кожній європейській країні.

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За матеріалами:
speka.media
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