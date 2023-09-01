У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси

Особисті фінанси
12
У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси
У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси
Nova Post запустила у Румунії можливість відправляти документи та посилки до 30 кг за допомогою кур'єра. Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку румунську адресу з понеділка по п’ятницю.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Послуга діє по всій території Румунії, а вартість виклику кур'єра становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.
Читайте також
Щоб замовити кур'єра Nova Post у Румунії, потрібно:
1. Підготувати та запакувати посилку самостійно.
2. Заповнити заявку на виклик кур'єра у мобільному додатку Nova Рost або на сайті.
3. Оплатити доставку онлайн.
4. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на вашу адресу.
5. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку. Важливо: якщо під час перевірки на кордоні митна служба в посилці виявить заборонені товари, то їх буде вилучено або всю посилку повернуть відправнику. При цьому всі витрати з повернення оплачує відправник.
Читайте також
Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті Nova Post і в мобільному застосунку.
Нагадуємо, що з України до Румунії також можна відправити посилки на будь-яку адресу та у відділення Nova Post, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.