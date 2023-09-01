У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси — Finance.ua

У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси

Nova Post запустила у Румунії можливість відправляти документи та посилки до 30 кг за допомогою кур'єра. Клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку румунську адресу з понеділка по п’ятницю.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Послуга діє по всій території Румунії, а вартість виклику кур'єра становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Щоб замовити кур'єра Nova Post у Румунії, потрібно:

1. Підготувати та запакувати посилку самостійно.

2. Заповнити заявку на виклик кур'єра у мобільному додатку Nova Рost або на сайті

3. Оплатити доставку онлайн.

4. Отримати на email підтвердження заявки та орієнтовний час прибуття кур'єра на вашу адресу.

5. Передати кур'єру відправлення в закритому вигляді. Кур'єр роздрукує і наклеїть стікер на вашу коробку. Важливо: якщо під час перевірки на кордоні митна служба в посилці виявить заборонені товари, то їх буде вилучено або всю посилку повернуть відправнику. При цьому всі витрати з повернення оплачує відправник.

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Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті Nova Post і в мобільному застосунку.

Нагадуємо, що з України до Румунії також можна відправити посилки на будь-яку адресу та у відділення Nova Post, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3.

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