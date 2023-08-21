«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини — Finance.ua

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«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини

Фондовий ринок
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«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини
«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини
«Нова пошта» у жовтні планує відкрити перше відділення на ринку Словаччини.
Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».
Клієнти компанії зможуть пересилати в Словаччину документи та посилки вагою до 100 кг.
Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур'єра на будь-яку адресу для відправки.
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Нагадаємо, зараз «Нова пошта» працює над виходом у чотири наступні країни. Це Латвія, Естонія, Словаччина та Угорщина. Планується, що це станеться до жовтня 2023 року.
Також вже з середини вересня українці зможуть замовляти кур'єра від Нової пошти у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх в Україну. Це буде вже сьома та восьма країна Європи, у яких працюватиме Nova Post.
Крім того, компанія відкрила друге відділення у Берліні.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

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