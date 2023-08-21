«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини — Finance.ua

«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини Сьогодні 15:30 — Фондовий ринок

«Нова пошта» у жовтні виходить на ринок Словаччини

«Нова пошта» у жовтні планує відкрити перше відділення на ринку Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба «Нової пошти».

Клієнти компанії зможуть пересилати в Словаччину документи та посилки вагою до 100 кг.

Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу. Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику кур'єра на будь-яку адресу для відправки.

Нагадаємо, зараз «Нова пошта» працює над виходом у чотири наступні країни. Це Латвія, Естонія, Словаччина та Угорщина. Планується, що це станеться до жовтня 2023 року.

Також вже з середини вересня українці зможуть замовляти кур'єра від Нової пошти у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх в Україну. Це буде вже сьома та восьма країна Європи, у яких працюватиме Nova Post.

Крім того, компанія відкрила друге відділення у Берліні.

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