Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні — Finance.ua
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Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні

Фондовий ринок
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Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні
Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні
Про це повідомили у пресслужбі компанії, відзначивши, що відділення розміщене у західній частині міста, а саме у районі Шарлоттенбург.
«Ми вирішили не обмежуватись одним відділенням у Берліні, тому вже в понеділок, 17 липня відкриваємо друге, цього разу - у районі Шарлоттенбург» — пише компанія.
  • адреса: Osnabrücker Str. 1, 10 589 Berlin.
  • можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг
  • термін доставки — від 5 робочих днів.
Графік: будні 8:00—20:00субота 9:00—18:00 неділя: вихідний
За матеріалами:
Finance.ua
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