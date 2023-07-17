Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні — Finance.ua

Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні Сьогодні 12:44 — Фондовий ринок

Українська компанія «Нова пошта» відкрила друге відділення у Берліні

Про це повідомили у пресслужбі компанії, відзначивши, що відділення розміщене у західній частині міста, а саме у районі Шарлоттенбург.

«Ми вирішили не обмежуватись одним відділенням у Берліні, тому вже в понеділок, 17 липня відкриваємо друге, цього разу - у районі Шарлоттенбург» — пише компанія.

адреса: Osnabrücker Str. 1, 10 589 Berlin.

можна відправляти та отримувати з України посилки до 100 кг

термін доставки — від 5 робочих днів.

Графік: будні 8:00—20:00 субота 9:00—18:00 неділя: вихідний

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