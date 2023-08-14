Нова пошта запускає адресну доставку у Латвії та Естонії — Finance.ua

Нова пошта запускає адресну доставку у Латвії та Естонії Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

Нова пошта запускає адресну доставку у Латвії та Естонії

Вже з середини вересня українці зможуть замовляти кур'єра від Нової пошти у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх в Україну. Це буде вже сьома та восьма країна Європи, у яких працюватиме Nova Post.

«У Латвії та Естонії ми будемо стартувати з послуги кур'єрської доставки, щоб відправити в Україну або доставити з України. Адже це саме ті логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше», — говорить CEO Nova Post у Литві, Латвії та Естонії Світлана Книжка.

Відкриття першого відділення Nova Post у Латвії очікується у жовтні, в Естонії — у листопаді

Кур'єрська служба працюватиме у будні дні з 8−00 до 17−00, можна буде відправити або отримати документи та посилки до 30 кг. Доставка від 5 днів.

Щоб відправити з адреси, потрібно буде оформити заявку на виклик кур'єра на сайті Nova Post або у мобільному додатку.

Nova Post вже працює на ринку Польщі, Литви, Молдови, Німеччини, Чехії та Румунії.

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