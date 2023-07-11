«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії — Finance.ua
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«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії

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«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії
«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії
«Нова пошта» тепер надає доставки до поштоматів та пунктів видачі в Чехії. Тепер можна замовити доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію на адресу отримувача до відділення Nova Post або до 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.
Відправлення можна оформити як з України, так і в відділенні Nova Post в Празі з доставкою до поштомату або пункту видачі в будь-якому місті Чехії.
Максимальний розмір відправлення у поштомат — 50×50×50 см, а в пункт видачі - 100×50×50 см.
Термін доставки з України до Чехії - від 5 робочих днів. Посилка зберігатиметься в поштоматі три доби, після чого буде переадресована до відділення Nova Post. У пункті видачі посилка буде чекати отримувача п’ять днів.

Вартість доставки з України в Чехію:

  • документи — 250 грн;
  • посилки до 2 кг — 400 грн;
  • посилки до 10 кг — 600 грн.

Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

  • документи — 60 CZK;
  • посилки до 2 кг — 70 CZK;
  • посилки до 10 кг — 110 CZK.

Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:

  1. На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа.
  2. Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.
  3. Заберіть посилку.
  4. Щільно закрийте комірку поштомату.

Як отримати посилку в пункті видачі GLS:

  1. Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення.
  2. Отримайте посилку.
Нагадаємо, наразі у Чехії працюють два відділення НП. Детальніше про доставку у Чехію можна почитати тут.
За матеріалами:
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