«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії — Finance.ua

«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

«Нова пошта» запустила послугу доставки у поштомати та пункти видачі в Чехії

«Нова пошта» тепер надає доставки до поштоматів та пунктів видачі в Чехії. Тепер можна замовити доставку документів та посилок вагою до 10 кг з України в Чехію на адресу отримувача до відділення Nova Post або до 2700 партнерських поштоматів та пунктів видачі.

Відправлення можна оформити як з України, так і в відділенні Nova Post в Празі з доставкою до поштомату або пункту видачі в будь-якому місті Чехії.

Максимальний розмір відправлення у поштомат — 50×50×50 см, а в пункт видачі - 100×50×50 см.

Термін доставки з України до Чехії - від 5 робочих днів. Посилка зберігатиметься в поштоматі три доби, після чого буде переадресована до відділення Nova Post. У пункті видачі посилка буде чекати отримувача п’ять днів.

Вартість доставки з України в Чехію:

документи — 250 грн;

посилки до 2 кг — 400 грн;



посилки до 10 кг — 600 грн.



Вартість доставки у поштомат або пункт видачі між містами в Чехії:

документи — 60 CZK;

посилки до 2 кг — 70 CZK;



посилки до 10 кг — 110 CZK.



Як отримати посилку в поштоматі AlzaBox:

На дисплеї поштомату введіть код авторизації з SMS або електронного листа. Після введення коду авторизації, відкриється ваша комірка.

Заберіть посилку.

Щільно закрийте комірку поштомату.



Як отримати посилку в пункті видачі GLS:

Назвіть PIN-код з SMS-повідомлення. Отримайте посилку.



Нагадаємо, наразі у Чехії працюють два відділення НП. Детальніше про доставку у Чехію можна почитати тут.

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