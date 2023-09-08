«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи — Finance.ua

«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи

Володимир Поперешнюк повідомив, що ідея розвитку українського перевізника «Нова пошта», співвласник якого він є, — в наступному році відкритися в кожній європейській країні.

В інтервʼю в ефірі Radio NV Володимир Поперешнюк зазначив , що протягом цього року вони планують відкрити відділення в чотирьох країнах: Угорщина, Словаччина, Латвія та Естонія. А наступного року — закрити майже всі країни Європи.

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«Тобто наша ідея — відкритися в кожній країні», — зазначив співвласник НП.

За словами Попереншюка, в планах відкрити в кожній країні мінімум одне відділення, щоб мати можливість робити доставлення.

Зараз компанія працює за схемою, коли має представництва у великих містах, укладають контракти з місцевими перевізниками, щоб вони доставляли посилки «Нової пошти» по країні там, де у сервісу не має можливості зробити це власними силами.

«Тому, коли нас запитують „як ви конкуруєте“, ми кажемо: ми не конкуруємо, ми навпаки — співпрацюємо… Є таке слово — frenemy. Тобто, з одного боку, ми вороги у майбутньому потенційно, з іншого ж…», — акцентує співвласник «Нової пошти».

Довідка Finance.ua:

наприкінці лютого цього року компанія заявляла, що планує вийти на ринки Німеччини та Румунії, і наразі вже працює, крім України, у Молдові, Польщі, Румунії, Німеччині, Литві та Чехії.

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