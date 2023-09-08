«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи

Фондовий ринок
51
«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи
«Нова пошта» планує наступного року відкритися в кожній країні Європи
Володимир Поперешнюк повідомив, що ідея розвитку українського перевізника «Нова пошта», співвласник якого він є, — в наступному році відкритися в кожній європейській країні.
В інтервʼю в ефірі Radio NV Володимир Поперешнюк зазначив, що протягом цього року вони планують відкрити відділення в чотирьох країнах: Угорщина, Словаччина, Латвія та Естонія. А наступного року — закрити майже всі країни Європи.
Читайте також
«Тобто наша ідея — відкритися в кожній країні», — зазначив співвласник НП.
За словами Попереншюка, в планах відкрити в кожній країні мінімум одне відділення, щоб мати можливість робити доставлення.
Зараз компанія працює за схемою, коли має представництва у великих містах, укладають контракти з місцевими перевізниками, щоб вони доставляли посилки «Нової пошти» по країні там, де у сервісу не має можливості зробити це власними силами.
Читайте також
«Тому, коли нас запитують „як ви конкуруєте“, ми кажемо: ми не конкуруємо, ми навпаки — співпрацюємо… Є таке слово — frenemy. Тобто, з одного боку, ми вороги у майбутньому потенційно, з іншого ж…», — акцентує співвласник «Нової пошти».

Довідка Finance.ua:

  • наприкінці лютого цього року компанія заявляла, що планує вийти на ринки Німеччини та Румунії, і наразі вже працює, крім України, у Молдові, Польщі, Румунії, Німеччині, Литві та Чехії.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.