Нова пошта випустить повністю новий застосунок — Finance.ua

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Нова пошта випустить повністю новий застосунок

Фондовий ринок
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Нова пошта випустить повністю новий застосунок
Нова пошта випустить повністю новий застосунок
Українська компанія «Нова пошта» готує повністю новий застосунок — Nova Post. Це не якесь оновлення дійсної версії, а повністю новий продукт. Він поки знаходиться у стелс-режимі, проходить тестування.
Про це пише Ain.ua.
Nova Post — орієнтований тепер не лише на Україну, а й на нові можливості компанії, а саме — міжнародну доставку і плани «Нової пошти» розширюватись саме у Європі.
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«Загалом додаток є інструментом, який спрощує комунікацію між компанією та клієнтом, робить їхню взаємодію легкою, зрозумілою, приємною. Тому ми провели достатньо опитувань — дізнавались, що клієнтам зручно, а що нема в додатку, яких функцій їм не вистачає, що вбачається зайвим, чим вони найчастіше користуються і так далі. Тому багато речей у новому застосунку будуть виглядати по-іншому. Загалом ми хочемо, щоб у кожній країні нашої присутності клієнт міг скористатись усіма нашими сервісами через мобільний застосунок — зручно, легко, комфортно, не маючи жодних проблем з авторизацію, візуалізацією та інтерфейсом», — заявив керівник «НП Діджитал» Андрій Чепіга.
Нова пошта випустить повністю новий застосунок
Як розповідає Чепіга, коли «Нова пошта» почала стрімкий розвиток у Європі — було прийняте рішення йти туди вже з новим застосунком.
По-перше, тому, що для виходу з українським застосунком знадобилось би вносити так багато змін, що простіше зробити з нуля.
По-друге, зараз в країнах Європи у нас запроваджено менше продуктів та сервісів, аніж в Україні, тож і в додатку на старті не все має бути.
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По-третє, застосунок це у першу чергу back-end, який ґрунтується на внутрішній операційній системі. А для Nova Post ми розробили нову операційну систему Shipment, тоді як українська побудована на Awis.
«Зараз ми сприймаємо мобільний застосунок Nova Post в країнах ЄС як першу версію, яка в майбутньому стане глобальним мобільним застосунком Нової пошти і для світу, і для України. Тобто це не буде окремий застосунок суто для Європи», — каже Чепіга.
MPV, як розповідає Чепіга, вдалось створити за 6 місяців. Цьому сприяло два моменти:
  1. Це простіша версія додатка, ніж та, з якою довелось би стартувати в Україні. З часом у ній буде більше функцій, але на старті вони були непотрібні.
  2. Сформована потужна внутрішня команда професіоналів високого класу. Вони не тільки фахівці в IT, але і чудово знають внутрішні процеси компанії, знають внутрішню операційну систему та брали участь у створенні нової системи Shipment, яка є логістичною платформою для роботи Нової пошти в усьому світі.
«Після закінчення етапу MVP ми почали стадію тестування застосунку. Зараз він безперервно допрацьовується, у процесі його вдосконалення залучена команда з представників різних підрозділів — продакти, технологи, програмісти. Ми активно спілкуємось з клієнтами, які вже використовують новий додаток, отримуємо від них зворотний зв’язок, тестуємо клієнтський шлях, щоб зробити кожен крок легким та зрозумілим», — додає Чепіга.
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У новому додатку змінились кольори, використані у застосунку: червоного стало менше, додались спокійні відтінки інших кольорів.
Також редакція Ain.ua помітила цікавий момент: якщо ви захочете зробити скріншот свого штрих-коду, він не відобразиться на самому скріншоті. Підозрюється, що таким чином компанія хоче закрити практику, коли люди замість змінити отримувача (для цього потрібно кілька кліків і це безкоштовно), просто скидають скріншоти картки іншому отримувачу.
Нова пошта випустить повністю новий застосунок
Розробкою застосунку займається та ж команда, що й здійснює підтримку дійсного додатка в Україні. Окрім того, на різних етапах до команди розробки залучаються команди з інших підрозділів — продуктологи, технологи, маркетологи тощо. Інвестиції у продукт Чепіга окремо не виділяє, вказуючи, що по суті — це витрати на заробітну платню всіх цих спеціалістів, і підрахувати цю суму складно.
Загалом команда самих лише програмістів, які працюють над розробкою — до 10 осіб.
Коли саме новий застосунок Nova Post вийде в реліз — поки не повідомляється.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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