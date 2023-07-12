Нова пошта створює окрему компанію в Європі: інвестиції цього року перевищать €10 млн — Finance.ua

Нова пошта створює окрему компанію в Європі: інвестиції цього року перевищать €10 млн Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

Нова пошта створює окрему компанію в Європі: інвестиції цього року перевищать €10 млн

В Європі з’явиться окрема компанія «Нової пошти» для розвитку бізнесу у регіоні - Nova Post Europe. Вона матиме свій СЕО і менеджмент, але взаємодія з українським офісом збережеться.

Про це повідомив співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов під час «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

У такий спосіб керівництво має намір підвищити ефективність експансії в європейських країнах.

За словами Климова, протягом перших шістьох місяців виходом на ринки ЄС займалися українські менеджери, але наразі ця модель управління не є досить ефективною.

Гендиректора Nova Post Europe вже обрано, проте офіційного затвердження ще не було.

«Це людина з компанії», — зазначив Климов і додав, що одне з його досягнень — створення мережі з понад 14 000 поштоматів «Нової пошти».

Він також розповів, що 2023 року компанія вкладе у закордонні відділення понад €10 млн. Наступного року інвестиції значно зростуть. На скільки — поки що невідомо, бо ще не затверджено бюджет.

У планах НП — бути присутнім у всіх країнах Європи.

«Це буде панєвропейська компанія», — прогнозує Климов.

«Нова пошта» планує співпрацювати як з місцевими партнерами, так і розвиватися за франчайзинговою моделлю.

«Декілька відділень у Польщі вже працюють за франчайзинговою моделлю, — сказав він. — Це наші франчайзі з України, з якими ми зараз дошліфовуємо цю модель в ЄС».

Зараз закордоні відділення — це менше ніж 1% бізнесу НП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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