Нова пошта створює окрему компанію в Європі: інвестиції цього року перевищать €10 млн — Finance.ua

Нова пошта створює окрему компанію в Європі: інвестиції цього року перевищать €10 млн
В Європі з’явиться окрема компанія «Нової пошти» для розвитку бізнесу у регіоні - Nova Post Europe. Вона матиме свій СЕО і менеджмент, але взаємодія з українським офісом збережеться.
Про це повідомив співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов під час «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».
У такий спосіб керівництво має намір підвищити ефективність експансії в європейських країнах.
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За словами Климова, протягом перших шістьох місяців виходом на ринки ЄС займалися українські менеджери, але наразі ця модель управління не є досить ефективною.
Гендиректора Nova Post Europe вже обрано, проте офіційного затвердження ще не було.
«Це людина з компанії», — зазначив Климов і додав, що одне з його досягнень — створення мережі з понад 14 000 поштоматів «Нової пошти».
Він також розповів, що 2023 року компанія вкладе у закордонні відділення понад €10 млн. Наступного року інвестиції значно зростуть. На скільки — поки що невідомо, бо ще не затверджено бюджет.
У планах НП — бути присутнім у всіх країнах Європи.
«Це буде панєвропейська компанія», — прогнозує Климов.
«Нова пошта» планує співпрацювати як з місцевими партнерами, так і розвиватися за франчайзинговою моделлю.
«Декілька відділень у Польщі вже працюють за франчайзинговою моделлю, — сказав він. — Це наші франчайзі з України, з якими ми зараз дошліфовуємо цю модель в ЄС».
Зараз закордоні відділення — це менше ніж 1% бізнесу НП.
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