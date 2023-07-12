Співвласник «Нової Пошти» розповів, скільки наразі коштує компанія — Finance.ua

Співвласник «Нової Пошти» розповів, скільки наразі коштує компанія Сьогодні 12:03 — Фондовий ринок

Співвласник «Нової Пошти» розповів, скільки наразі коштує компанія

Попри війну капіталізація «Нової Пошти» становить понад $1 млрд. Компанія не відмовляється від планів збільшити капіталізацію до $3−5 млрд.

Про це розповів співвласник НП Вʼячеслав Климов під час «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

«Зараз ми не думаємо про капіталізацію, але впевнені, що у нас все йде окей», — зазначив Вʼячеслав Климов.

До війни, за словами Клімова, компанії з поштової індустрії консервативно оцінювались з мультиплікатором близько 10.

Наприклад, польский InPost в кінці 2020-го вийшов на IPO з оцінкою $9,5 млрд. Компанія має найбільшу мережу поштоматів в Європі. На другому місці - «Нова пошта», зазначив Климов.

«Нова пошта» у 2023 році продовжує відкривати нові відділення, будувати й відновлювати зруйновані термінали та доставляти посилки на звільнені території.

На початку квітня «Нова пошта» провела випуск цінних паперів серії «С» без здійснення публічної пропозиції на суму 800 млн грн. Розміщення облігацій здійснили для залучення коштів на фінансування інвестиційних проєктів, зокрема на розширення та оновлення логістичної інфраструктури в Україні, а також на розвиток IT-інфраструктури.

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Крім того, «Нова пошта» планує здійснити додаткову емісію облігацій серії «D» на базі річної фінансової звітності за 2022 рік.

За 2022 рік «Нова Пошта» доставила 315 млн посилок, виторг компанії зріс на 13,6% - до 23,7 млрд грн.

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