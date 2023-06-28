Нова пошта знизила вартість доставки в США — Finance.ua

Нова пошта знизила вартість доставки в США Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

Нова пошта знизила вартість доставки в США

Нова пошта у 4 рази знизила мінімальну вартість доставки посилок завдяки зміні системи тарифікації.

Що змінилося?

Нова пошта запровадила зручну градацію тарифів для посилок з вагою, де є крок — у 100 г.

Тобто клієнт сплачує не в межах вагових категорій до 2 кг, до 10 кг та до 30 кг, як було раніше. А різну ціну — за 0,1 кг, 0,4 кг, 1,5 кг тощо.

Нова тарифікація буде єдиною як для приватних, так і для бізнес-клієнтів:

зараз доставка документів до 100 г — коштує 350 грн замість 1300 грн,

посилка 0,5 кг — коштує 650 грн замість 1400 грн,

а відправлення на 15 кг — 4600 грн замість 6800 грн.

«Ми хочемо допомогти українському бізнесу успішно експортувати свої товари по всьому світу, тому домовилися із партнерами про суттєву зміну тарифів до США для наших клієнтів, 70% яких роблять відправки вагою менше ніж 2 кг. Ринок США має чудові перспективи для розвитку. До того ж, безмитний поріг для ввезення товарів тут становить $800, тобто все, що нижче цієї вартості, доставляється без додаткових митних платежів для отримувача», — говорить Юрій Беневитський, CEO Нової пошти Глобал.

Найчастіше українці продають свої товари у США через онлайн-платформи — Amazon, eBay, etsy. Найпопулярнішими українськими товарами серед американських споживачів є національний одяг та вироби з українською символікою, декор для дому, хендмейд та крафтові товари — сувеніри, прикраси, аксесуари.

Термін доставки у США — від 10 днів на будь-яку адресу по всій території країни. Відправити посилку можна з будь-якого відділення Нової пошти. Для цього можна самостійно створити міжнародну накладку через мобільний додаток та бізнес-кабінет, або оператор оформить у відділенні.

Детальніше про тарифи та можливості доставки у США можна почитати за посиланням https://usa-export.nova.global

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