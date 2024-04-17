Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців — Finance.ua

Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців Сьогодні 08:33 — Нерухомість

Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців

Місць тимчасового проживання для внутрішніх переселенців стає більше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Загальна кількість місць тимчасового проживання (МТП) наразі становить 1038 об'єктів.

Їх кількість збільшилася у таких областях:

Дніпропетровській — 68;

Івано-Франківській — 12;

Тернопільській — 8;

Харківській — 5;

Закарпатській — 4;

Сумській — 1;

Черкаській — 1.

Загалом кількість ліжко-місць для внутрішніх переселенців зросла на 4493 одиниці. Станом на 11 квітня вільними були 20 752 ліжко-місця.

Мінреінтеграції формує перелік МТП внутрішньо переміщених осіб згідно з постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930, якою затверджено Порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО.

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Нагадаємо, в Україні змінили правила щодо проживання переселенців. Так, ВПО зможуть користуватись тимчасовим житлом у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.

За даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу «Соціоконсалтинг», 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання. Окрім місця проживання, відповідно до результатів опитування, основними проблемами для ВПО є матеріальне становище, житло, зайнятість, доступність та якість освіти.

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