Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців

Нерухомість
33
Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців
Житло для ВПО-2024: де і на скільки збільшилась кількість місць тимчасового проживання переселенців
Місць тимчасового проживання для внутрішніх переселенців стає більше.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Читайте також
Загальна кількість місць тимчасового проживання (МТП) наразі становить 1038 об'єктів.
Їх кількість збільшилася у таких областях:
  • Дніпропетровській — 68;
  • Івано-Франківській — 12;
  • Тернопільській — 8;
  • Харківській — 5;
  • Закарпатській — 4;
  • Сумській — 1;
  • Черкаській — 1.
Загалом кількість ліжко-місць для внутрішніх переселенців зросла на 4493 одиниці. Станом на 11 квітня вільними були 20 752 ліжко-місця.
Мінреінтеграції формує перелік МТП внутрішньо переміщених осіб згідно з постановою Кабміну від 1 вересня 2023 року № 930, якою затверджено Порядок функціонування місць тимчасового проживання ВПО.
Читайте також
Нагадаємо, в Україні змінили правила щодо проживання переселенців. Так, ВПО зможуть користуватись тимчасовим житлом у період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.
За даними опитування, яке провело Агентство соціального консалтингу «Соціоконсалтинг», 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні висловили намір залишитися на своєму поточному місці проживання. Окрім місця проживання, відповідно до результатів опитування, основними проблемами для ВПО є матеріальне становище, житло, зайнятість, доступність та якість освіти.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.