«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає — Finance.ua
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«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає

Енергетика
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«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
«Укренерго» закликає економити: споживання електроенергії через похолодання стрімко зростає
Як повідомила компанія «Укренерго», споживання зросло майже на 7% через похолодання. Запланований обсяг імпорту майже в 2 рази менший, ніж вчора.
Для того, щоб покрити таке зростання потрібно додатково включити 3−4 блоки на теплових електростанціях. Але зараз такої можливості немає - теплові електростанції є однією з основних цілей ракетних ударів росіян.
Вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.
Диспетчерський центр «Укренерго» закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.
Імпорт:
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 6 600 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 884 МВт.

Довідка Finance.ua:

  • для Києва розробили нові графіки відключення електроенергії, за якими споживачів розділили на шість груп. У разі нових атак держави-агресора росії на енергоструктуру та підвищеного споживання у Києві можуть запровадити відключення світла;
  • у 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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