День фінансів: президент підписав закон про мобілізацію, ЄК схвалила план для Ukraine Facility, а Польща скасовує деякі виплати українцям — Finance.ua

День фінансів: президент підписав закон про мобілізацію, ЄК схвалила план для Ukraine Facility, а Польща скасовує деякі виплати українцям Сьогодні 17:50

Вівторок, 16 квітня. Чому Україна втратила Трипільську ТЕС та як поділитись документами з банком через «Дію».

Закон про мобілізацію підписано. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Мова йде про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№ 10 449).

мобілізацію транспорту, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ. Юрист Андрій Вовк в Нагадаємо, що документ передбачає, у тому числі і водного, у громадян та організацій та підприємств, на потреби ЗСУ. Юрист Андрій Вовк в розповів , чи передбачає новий закон мобілізацію авто, які перебувають у власності жінок та неповнолітніх.

виплати військовослужбовцям та поліцейським, збільшивши їх до 170 тис. грн. Також уряд оновив та поліцейським, збільшивши їх до 170 тис. грн.

Ukraine Facility на 50 млрд євро. Європейська Комісія Європейська Комісія схвалила План України в межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Фінансування від ЄС допоможе Україні забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції.

Нагадаємо, що 12 березня 2022 року Сейм Республіки Польща ухвалив Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Наразі польський уряд розробляє поправки до цього закону. На які грошові виплати зараз мають право українські біженці в Польщі та що зміниться з 1 липня, розповідаємо в новій статті:

Комплексний шеринг. Мінцифри та Нацбанк Мінцифри та Нацбанк запускають послугу «мультишерингу». Це спростить обмін документами з банками через «Дію». Банк надсилатиме запит, а клієнт зможе підтвердити його за допомогою «Дія.Підпису». Користувачу повідомлятиметься назва банківської установи та перелік необхідних документів.

Середня пенсія. У Раді У Раді хочуть підвищити показник відношення середньої пенсії до середньої зарплати до 60%. На сьогодні він складає близько 30%. Щоб підвищити відношення середньої пенсії до середньої зарплати, необхідно провести реформу ЄСВ, впровадити практику пенсійних накопичень тощо.

середня пенсія в Україні До речі, станом на 1 квітня 2024 року склала 5743,3 грн. У доларовому еквіваленті - це 147,3 дол. Проти аналогічного періоду минулого року середня пенсійна виплата збільшилась на 9,6%. За словами Данила Гетманцева, зростання реальних пенсій, зважаючи на повномасштабну війну, не є даністю — це радше виняток.

Ціни на квартири в новобудовах. За За даними ЛУН, станом на квітень 2024-го загалом в країні продаються квартири в 1523 нових ЖК. На першому місці Львівська область — розпродано 74 житлових комплексів. В ТОП-5 міст за ціною на новобудови входять Львів, Київ, Ужгород, Дніпро і Одеса.

ціни на оренду вже не так швидко ростуть, але вони ще не почали падати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла. Також ЛУН дослідив свіжий аналіз від HousingAnywhere. Так, в Європі можна помітити, щовже не так швидко ростуть, але вони ще не почали падати. Водночас Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла.

іпотечних кредитів за лютий. Згідно з даними регулятора, банки в лютому видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних. Найбільше кредитів видали в м. Київ та Київській області. У свою чергу Нацбанк опублікував дані про видачуза лютий. Згідно з даними регулятора, банки в лютому видали 783 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн. Середня ставка за іпотекою — 7,6% річних. Найбільше кредитів видали в м. Київ та Київській області.

Втрата Трипільської ТЕС. Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю PBS Президент Володимир Зеленський у інтерв'ю PBS заявив , що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту. «Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля», — розповів президент.

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Зарплати топменеджерів в IT. Дослідження рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters Дослідження рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters показує , що чоловіки топменеджери продовжують заробляти на 50% більше, ніж жінки, з медіанною зарплатою $7500 проти $5000 для жінок. CTO отримують вищу медіанну зарплату ($10 000), на відміну від CEO ($8400) та інших ключових керівних ролей.

Раді повідомити, що вже у травні українські інвестори отримають чудову нагоду поглибити свої знання про інвестування на конференції Invest Talk Summit 2024, що відбудеться 18 травня у Києві, Гольф Центр Оболонь. У продажу вже доступні квитки «Рання пташка». Їх можна придбати з 15.04 по 21.04.2024 включно за привабливими цінами. Всі деталі тут.

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