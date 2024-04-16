Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції — Finance.ua
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Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції

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Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції
Боррель заявив, що дешевше надати Україні ППО, ніж відновлювати зруйновані електростанції
Краще купити для допомоги Україні американські системи ППО Patriot. Це набагато дешевше, ніж відновлювати зруйновані росіянами електростанції.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель Le Monde у вівторок, 16 квітня.
Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов’язання перед Україною. Таким чином він відповів на запитання, чи може Франція зробити більше, ніж Німеччина.
«Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять», — заявив він.
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Голова дипломатії ЄС підкреслив, що проблема не тільки в часі, але і в кількості.
«Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни», — наголосив він.
Україна з самого початку повномасштабного вторгнення росіян працює над посиленням свого ППО. Проте потреба у протиповітряній обороні стала знову першочерговою після поновлення російських ударів по об'єктах енергетики.
За матеріалами:
Novyny.live
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