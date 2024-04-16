Галузі з найвищою медіанною зарплатою топменеджерів в IT — Finance.ua

Галузі з найвищою медіанною зарплатою топменеджерів в IT Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Галузі з найвищою медіанною зарплатою топменеджерів в IT

Чоловіки топменеджери продовжують заробляти на 50% більше, ніж жінки, з медіанною зарплатою $7500 проти $5000 для жінок. CTOs отримують вищу медіанну зарплату ($10 000), на відміну від CEO ($8400) та інших ключових керівних ролей.

Про це йдеться в дослідженні рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters.

Оплата топменеджерів в залежності від гендеру

Згідно з медіаною, чоловіки заробляють на 50% більше, ніж жінки, що в доларовому еквіваленті становить $7500 проти $5000.

Вік топменеджерів

Загальною тенденцією є те, що з віком дохід зростає, досягає піку у віці 35−39 років, а потім злегка знижується.

Найбільший медіанний дохід спостерігається у віковій категорії від 35 до 39 років, де він складає $7250.

Рівень заробітних плат в залежності від віку, Indigo Tech Recruiters

У групі старше 45 років медіанна зарплата є трохи нижчою, $6550, що може бути пов’язано з переходом на менш стресові ролі або також про вікову нерівність, що трапляється в нашій країні.

В категоріях від 30 до 34 і від 40 до 44 років медіанна зарплата однакова і становить $6000.

Цікаво, що найменший медіанний дохід спостерігається серед наймолодших учасників опитування, віком від 25 до 29 років, $6250, і це, ймовірно, відображає менший рівень досвіду.

Аналіз оплати в залежності від галузі

Галузь блокчейну виявляється лідером за рівнем доходу в 90-му відсотку, де зарплати досягають вражаючих $18 800.

Також варто зазначити появу нових учасників ринку, таких як Defence Tech, де медіанна зарплата становить $7150, що може свідчити про зростання попиту та вартості спеціалістів у цій сфері.

В секторі AR/VR, вже декілька років середні зарплати залишаються на відносно скромному рівні - цього року медіана $4500.

Рівень заробітних плат по галузях, Indigo Tech Recruiters

Сім галузей з найвищою медіанною зарплатою топ-менеджерів в IT:

Consulting — $8700

MedTech — $8000

Education/E-Learning — $7250

AI/ML — $7000

GameDev — $7000

Digital — $7000

A supply chain solutions — $6525

Blockchain — $6500

Аналіз оплати в залежності від країни розташування менеджменту

Заробітні плати в залежності від країни розташування менеджменту компанії показують, що в США та в категорії Інші (неуточнені країни) медіанні зарплати однакові — $8000, але середні вищі за решту, що свідчить про більший розкид заробітків.

Європейські компанії пропонують трохи меншу медіанну зарплату в $6025, в той час як в Україні ця цифра становить $6000, з найнижчим середнім значенням.

Рівень заробітних плат в залежності від країни знаходження менеджменту компанії, Indigo Tech Recruiters

Аналіз оплати в залежності від ролі в компанії

CTO (Chief Technology Officer) має найвищу медіанну зарплату серед усіх вказаних посад — $10 000, з середнім значенням $11 040.

CEO (Chief Executive Officer) має медіанну зарплату $8400 з середнім значенням $9000, що є дещо нижчим від CTO.

CHRO/HRD (Chief Human Resources Officer/Head of Human Resources) і CFO (Chief Financial Officer) показують найнижчі медіанні зарплати відповідно $4000 і $4875, з середніми значеннями $4961 і $4706.

CMO (Chief Marketing Officer) має медіанну зарплату $7000 і вище середнє значення $7500.

COO (Chief Operating Officer) і CPO (Chief Product Officer) мають однакову медіанну зарплату $7000, але середнє значення у COO є вищим ($7334 порівняно з $7627 у CPO).

Рівень заробітних плат в залежності від посади, Indigo Tech Recruiters

Нагадаємо, за 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.

Нагадаємо, за даними Djinni, за перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.

Раніше у DOU повідомляли , що лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).

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