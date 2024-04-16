Галузі з найвищою медіанною зарплатою топменеджерів в IT — Finance.ua

Галузі з найвищою медіанною зарплатою топменеджерів в IT
Чоловіки топменеджери продовжують заробляти на 50% більше, ніж жінки, з медіанною зарплатою $7500 проти $5000 для жінок. CTOs отримують вищу медіанну зарплату ($10 000), на відміну від CEO ($8400) та інших ключових керівних ролей.
Про це йдеться в дослідженні рекрутингового агентства Indigo Tech Recruiters.
Оплата топменеджерів в залежності від гендеру
Згідно з медіаною, чоловіки заробляють на 50% більше, ніж жінки, що в доларовому еквіваленті становить $7500 проти $5000.
Вік топменеджерів
Загальною тенденцією є те, що з віком дохід зростає, досягає піку у віці 35−39 років, а потім злегка знижується.
Найбільший медіанний дохід спостерігається у віковій категорії від 35 до 39 років, де він складає $7250.
У групі старше 45 років медіанна зарплата є трохи нижчою, $6550, що може бути пов’язано з переходом на менш стресові ролі або також про вікову нерівність, що трапляється в нашій країні.
В категоріях від 30 до 34 і від 40 до 44 років медіанна зарплата однакова і становить $6000.
Цікаво, що найменший медіанний дохід спостерігається серед наймолодших учасників опитування, віком від 25 до 29 років, $6250, і це, ймовірно, відображає менший рівень досвіду.
Аналіз оплати в залежності від галузі
Галузь блокчейну виявляється лідером за рівнем доходу в 90-му відсотку, де зарплати досягають вражаючих $18 800.
Також варто зазначити появу нових учасників ринку, таких як Defence Tech, де медіанна зарплата становить $7150, що може свідчити про зростання попиту та вартості спеціалістів у цій сфері.
В секторі AR/VR, вже декілька років середні зарплати залишаються на відносно скромному рівні - цього року медіана $4500.
Сім галузей з найвищою медіанною зарплатою топ-менеджерів в IT:
- Consulting — $8700
- MedTech — $8000
- Education/E-Learning — $7250
- AI/ML — $7000
- GameDev — $7000
- Digital — $7000
- A supply chain solutions — $6525
- Blockchain — $6500
Аналіз оплати в залежності від країни розташування менеджменту
Заробітні плати в залежності від країни розташування менеджменту компанії показують, що в США та в категорії Інші (неуточнені країни) медіанні зарплати однакові — $8000, але середні вищі за решту, що свідчить про більший розкид заробітків.
Європейські компанії пропонують трохи меншу медіанну зарплату в $6025, в той час як в Україні ця цифра становить $6000, з найнижчим середнім значенням.
Аналіз оплати в залежності від ролі в компанії
- CTO (Chief Technology Officer) має найвищу медіанну зарплату серед усіх вказаних посад — $10 000, з середнім значенням $11 040.
- CEO (Chief Executive Officer) має медіанну зарплату $8400 з середнім значенням $9000, що є дещо нижчим від CTO.
- CHRO/HRD (Chief Human Resources Officer/Head of Human Resources) і CFO (Chief Financial Officer) показують найнижчі медіанні зарплати відповідно $4000 і $4875, з середніми значеннями $4961 і $4706.
- CMO (Chief Marketing Officer) має медіанну зарплату $7000 і вище середнє значення $7500.
- COO (Chief Operating Officer) і CPO (Chief Product Officer) мають однакову медіанну зарплату $7000, але середнє значення у COO є вищим ($7334 порівняно з $7627 у CPO).
Нагадаємо, за 2021−2023 роки ІТ-спеціалісти сплатили до бюджету не менше ніж 61,1 мільярда гривень податків. Найбільшу суму — 24 мільярди — було сплачено у 2023 році. Від фізичних осіб надійшли більші суми, ніж від юридичних.
Нагадаємо, за даними Djinni, за перший квартал 2024 року зарплати у вакансіях senior розробників знизились з $4−5,5 тис. у січні до $3−5 тис. у березні. Такої низької верхньої межі за останній рік ще не було.
Раніше у DOU повідомляли, що лише 9% українських айтівців мають зарплату $6000 або більше. Найчастіше це розробники (68%) або DevOps-спеціалісти (9%).
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною