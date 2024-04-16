Зеленський про втрату Трипільської ТЕС: У нас закінчились всі ракети, які захищали електростанцію — Finance.ua

Зеленський про втрату Трипільської ТЕС: У нас закінчились всі ракети, які захищали електростанцію Сьогодні 12:14

Зеленський про втрату Трипільської ТЕС: У нас закінчились всі ракети, які захищали електростанцію

Президент Володимир Зеленський розповів, що росіяни зуміли знищити Трипільську ТЕС, оскільки в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю PBS.

Зеленський коментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. За словами президента, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

«Було застосовано багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі», — сказав президент, додавши, що Україна захищає небо самостійно.

Він підкреслив, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але «з нею у нас дефіцит».

«Я вам наведу один приклад дуже простий — на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля», — розповів президент.

Напередодні Зеленський після засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститись від російських атак, як і Ізраїлю — під час іранських ударів.

У Білому домі заявили, що США відмовились від будь-якої бойової участі у війні в Україні, тому не збиватимуть іранські дрони, які запускає росія, як вони з союзниками зробили це минулими вихідними в Ізраїлі.

Економічна Правда За матеріалами:

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