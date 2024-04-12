Втрата ТЕС: у «Центренерго» оцінили перспективи відновлення Трипільської ТЕС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Втрата ТЕС: у «Центренерго» оцінили перспективи відновлення Трипільської ТЕС

142
Зважаючи на постійні атаки з боку російських окупантів, без надання Україні систем ППО відновлення зруйнованої Трипільської ТЕС є «марною справою». Про це сказав голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.
В ефірі програми «Брифінг» української служби «Голосу Америки» він зазначив, що станція все ще підлягає відновленню. Енергетики вже отримали пропозиції щодо надання обладнання від європейських країн.
Читайте також
За словами Готи, частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку Трипільської ТЕС, вдалось збити. Проте з огляду на нестачу ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі. Тож, зауважив він, для стійкості української енергетики насамперед необхідно забезпечити українську протиповітряну оборону.
Читайте також
«Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони — це, м’яко кажучи, марна справа буде», — констатував голова наглядової ради ПАТ «Центренерго».
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.