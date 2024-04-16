Все і трохи більше про інвестиції. Чого чекати від Invest Talk Summit 2024 — Finance.ua

Все і трохи більше про інвестиції. Чого чекати від Invest Talk Summit 2024 Сьогодні 12:58

Все і трохи більше про інвестиції. Чого чекати від Invest Talk Summit 2024

Вже у травні українські інвестори отримають чудову нагоду поглибити свої знання про інвестування. Конференція Invest Talk Summit 2024 покликана зібрати в одному місці як спікерів-фахівців у цій сфері, так і тих, хто розглядає різноманітні можливості для вкладення своїх збережень.

У продажу вже доступні квитки «Рання пташка». Їх можна придбати з 15.04 по 21.04.2024 включно за привабливими цінами: Захід відбудеться 18 травня у Києві, Гольф Центр Оболонь. Але подумати про те, щоб забезпечити собі місце на конференції, потрібно вже зараз.

1500 грн на офлайн-участь;

1000 грн на онлайн-участь.

Учасники отримають доступ до відвідування саміту, участі у розіграші призів, відеозапису та презентацій конференції, а власники офлайн-квитків — ще й каву, чай non stop та нетворкінг за келихом вина.

Кому варто відвідати Invest Talk Summit

Однозначно захід стане знахідкою для інвесторів-початківців, але й бувалі інвестори віднайдуть для себе багато корисного. На конференції виступлять понад 25 спікерів — професіоналів у сфері інвестицій, а учасники матимуть нагоду поставити їм свої запитання та долучитися до гарячих дискусій.

Якими будуть теми цих дискусій? Вони стосуватимуться прогнозів та тенденцій на 2024 рік, детального розгляду інвестиційних кейсів, що справді працюють, прогнозів щодо інвестиційного клімату та багато іншого. Натомість учасники зможуть отримати дієві поради у виборі інвестиційних рішень, долучитися до детального розгляду дієвих в Україні та світі інвестиційних інструментів, а також розширити коло партнерів для інвестпроєктів.

Якщо шукаєте лише ефективні стратегії та інструменти, захід точно для вас. Не пропустіть нагоди отримати корисні знання та долучитися до спільноти, яка знає все і навіть трохи більше про інвестиційні можливості у 2024 році!

Більше деталей та квитки — за посиланням.

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