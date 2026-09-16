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ЄС започаткує нові програми співпраці з українським ВПК — фон дер Ляєн

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Європейський Союз планує посилити підтримку України напередодні зими та розширити військово-промислове співробітництво. Про нові програми співпраці президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європейському парламенті з промовою про стан справ у ЄС.
Про це повідомляє Укрінформ.

ЄС посилить енергетичну та гуманітарну допомогу

«По-перше, ми підтримаємо Україну в найважчу воєнну зиму сильніше, ніж будь-коли. Разом із партнерами ми надамо гуманітарну допомогу та зміцнимо енерго- та теплопостачання України», — заявила фон дер Ляєн.
Вона нагадала, що в рамках зміцнення протиповітряної оборони України минулого тижня ЄС вперше погодив закупівлю американських ракет Patriot, які «мають бути доставлені негайно».

ЄС планує спільне виробництво систем протиракетної оборони

«Але ми також повинні разом зменшити нашу залежність від єдиного постачальника. Тому ми хочемо розробити доступну та модульну систему протиракетної оборони разом з Україною. Серцем цієї співпраці є Freyja, — повідомила фон дер Ляєн. — Тут ми поєднуємо бойовий досвід та інноваційну силу українців із технологічним лідерством Європи. І, звичайно, з нашими значними виробничими потужностями. І Freyja — це лише початок. Потрібно більше».
Вона пояснила, що за рахунок коштів, що залишилися від програми SAFE, ЄС започаткує нову програму спільних проєктів з українськими підприємствами.
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ЄС посилить контроль за дотриманням санкцій проти росії

Фон дер Ляєн також пообіцяла посилити європейські санкції проти росії.
«Тиснути на росію потрібно й надалі. При цьому не завжди потрібні нові санкції, а насамперед — забезпечення виконання існуючих», — заявила вона, додавши, що росія робить усе, щоб їх обійти.
«Тому ми повинні закрити всі лазівки», — додала фон дер Ляєн.
За матеріалами:
Укрінформ
ЄСУрсула фон дер Ляєн
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