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Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП

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Після ухвалення законопроєкту в цілому НКРЕКП має пройти перезавантаження
Після ухвалення законопроєкту в цілому НКРЕКП має пройти перезавантаження
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 14282, який передбачає посилення гарантій незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
На засіданні 16 вересня за нього проголосували 249 народних депутатів, передає Zn.ua.
Після ухвалення законопроєкту в цілому НКРЕКП має пройти перезавантаження. Документ передбачає зміни до статусу регулятора, його структури та чисельності, а також нові правила відбору членів конкурсної комісії та призначення членів НКРЕКП.

Як пропонують змінити порядок призначення членів НКРЕКП

Згідно із нормами законопроєкту призначає на посаду та звільняє з посади членів Комісії Кабінет Міністрів України відповідно до результатів конкурсу.
Регулятор під час виконання своїх функцій і повноважень діє самостійно в межах, визначених законом, неупереджено та прозоро і не повинен запитувати та/або виконувати письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення президента, прем’єр-міністра та інших членів уряду, будь-якого іншого органу державної влади. Будь-які такі вказівки, розпорядження чи доручення вважаються незаконним впливом.
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Одна й та сама особа не може бути членом НКРЕКП більше двох строків. Також члени Комісії не можуть демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії та бути дотичними до діяльності політичної сили.
Обирає голову та затверджує регламент своєї роботи конкурсна комісія.
Раніше народний депутат Ярослав Железняк написав, що в разі ухвалення цього законопроєкту в цілому із НКРЕКП вдасться викорінити людей Тімура Міндіча та Германа Галущенка, які фігурують у кримінальній справі про масштабну корупцію в енергетиці.
За словами Железняка, певні політики та урядовці намагались з усіх сил зробити так, щоб законопроєкт не ухвалили.
За матеріалами:
Finance.ua
Верховна РадаЗаконопроєкти
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