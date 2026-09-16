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День фінансів: проєкт держбюджету-2027, скасування пільги на посилки до €150

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У середу, 16 вересня, ВР ухвалила Держбюджет-2027, основні цифри читайте нижче. Також ВР скасувала пільги на посилки до €150.
Держбюджет-2027: основні цифри
Кабмін схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
Водночас грошей у бюджеті немає: в Україні фінансуватимуть лише три сфери.
Скасування пільги на посилки до €150
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 16051−1, який передбачає запровадження ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості.
Також Рада посилила відповідальність за шахрайські кол-центри та підтримала електронний контроль за обігом тютюнової сировини.
Водночас ВР провалила законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості та запровадила нові інструменти залучення капіталу.
98% компаній очікують продовження війни у 2027
Майже всі українські компанії закладають у свої бізнес-плани сценарій продовження війни на 2027 рік, а під час фінансового планування використовують середній курс гривні на рівні 49 грн за долар.
НКРЕКП схвалила проєкт змін щодо динамічної ціни для споживачів
15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.
Виплати сім’ям з дітьми з інвалідністю
Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю». Документ передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системної підтримки сімей.
До речі, скільки грошей потрібно українській родині, щоб утримувати дитину в 2026 році? На це питання ми відповідаємо у новій статті - Скільки грошей потрібно українській родині, щоб утримувати дитину в 2026 році
Індексація зарплати в 2027 році
У Верховній Раді 15 вересня зареєстрували проєкт Закону № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає вже знайомий механізм індексації зарплат.
Як змінились ціни на квартири
За 7 років вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в українських обласних центрах змінилася дуже нерівномірно. У деяких містах житло стало майже втричі дорожчим, тоді як в інших його медіанна ціна в доларовому еквіваленті, навпаки, знизилася.
За матеріалами:
Finance.ua
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