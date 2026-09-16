День фінансів: проєкт держбюджету-2027, скасування пільги на посилки до €150
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У середу, 16 вересня, ВР ухвалила Держбюджет-2027, основні цифри читайте нижче. Також ВР скасувала пільги на посилки до €150.
Держбюджет-2027: основні цифри
Кабмін схвалив проєкт Закону України «Про Державний бюджет на 2027 рік». Доходи проєкту державного бюджету на 2027 рік передбачені в обсязі 5 трлн 648 млрд гривень, що на 452,1 млрд гривень, або 8,7% більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
Майже всі українські компанії закладають у свої бізнес-плани сценарій продовження війни на 2027 рік, а під час фінансового планування використовують середній курс гривні на рівні 49 грн за долар.
НКРЕКП схвалила проєкт змін щодо динамічної ціни для споживачів
15 вересня НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Право споживачів, які мають інтелектуальні лічильники, укладати договори з динамічною ціною на електроенергію.
Виплати сім’ям з дітьми з інвалідністю
Президент України підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю». Документ передбачає перехід від фрагментарної допомоги до системної підтримки сімей.
У Верховній Раді 15 вересня зареєстрували проєкт Закону № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік». Документ передбачає вже знайомий механізм індексації зарплат.
Як змінились ціни на квартири
За 7 років вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в українських обласних центрах змінилася дуже нерівномірно. У деяких містах житло стало майже втричі дорожчим, тоді як в інших його медіанна ціна в доларовому еквіваленті, навпаки, знизилася.