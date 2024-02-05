День фінансів: поточний стан економіки і реального сектору України, реакція бізнесу на закон про мобілізацію — Finance.ua

День фінансів: поточний стан економіки і реального сектору України, реакція бізнесу на закон про мобілізацію Вчора 17:45

В понеділок, 5 лютого, бізнес просить ВРУ переглянути нове мобілізаційне законодавство, а в НБУ пояснили падіння курсу долара.

Поточний стан економіки і реального сектору України. Голова Ради НБУ Богдан Данилишин Голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів про стан економіки та реального сектору України. Після падіння реального ВВП на 28,8% у 2022 р. темпи його відновлення у 2023 р. становили 5% за оцінкою Мінекономіки.

У скільки обійдеться Україні мобілізація 500 тисяч осіб. Мобілізація від 400 до 500 тис. військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму близько 700 млрд грн.

Міноборони запрошує роздрібні мережі брати участь у тендерах ДОТ на постачання харчів для ЗСУ.

Сенат США оприлюднив довгоочікуваний проект закону про допомогу Україні.

При цьому новий пакет санкцій ЄС проти рф до річниці вторгнення буде найслабшим з усіх.

В НБУ повідомили, скільки коштів надійшло з-за кордону. Від початку повномасштабної війни Національний банк України Від початку повномасштабної війни Національний банк України перерахував на потреби оборони понад 33 млрд гривень. З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 15,7 млрд грн. Про це повідомляється на сайті НБУ.

НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з квітня минулого року.

Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок. Рівень Рівень схвалення банками заявок зріс для усіх типів корпоративних кредитів. Найбільше зросли кредити для малих та середніх підприємств. Надалі зростав рівень схвалення заявок для кредитів населенню, найбільше — на іпотеку.

Ощадбанк повідомив, скільки заробив у 2023 році. У 2023 році Ощадбанк У 2023 році Ощадбанк отримав 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування. Це історично найвищий результат банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4, 75 млрд грн.

Які авто купували на Prozorro у 2023 році. Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це Протягом 2023 року на Prozorro придбали 3,8 тисячі авто загальною вартістю 3,7 мільярда гривень. Про це розповідає моніторинговий портал Dozorro.

Попит на фрилансерів. Серед українських підприємці зростає попит на послуги фрилансерів. Про це Серед українських підприємці зростає попит на послуги фрилансерів. Про це розповіли у фріланс-сервісі Freelancehunt. Як зазначається, на ринку праці — лише 21% компаній готові запропонувати гібридний чи віддалений формат роботи.

Ціни на первинному та вторинному ринку житла. У січні 2024 року У січні 2024 року найвища середня вартість 1 кв. м у новобудові була у столиці. Проте за рік найбільше зросла середня вартість 1 кв. м у Житомирській області. На вторинному ринку найбільше зросла вартість квартир в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Уряд зареєстрував новий індустріальний парк. Кабінет Міністрів вніс індустріальний парк «Універсал Індастрі» до реєстру індустріальних парків. Він Кабінет Міністрів вніс індустріальний парк «Універсал Індастрі» до реєстру індустріальних парків. Він розташований на території смт Рокитне Білоцерківського району Київської області.

Автомобілі, що підпадають під «податок на розкіш». Як Як повідомляє Укравтопром, Мінекономіки опублікувало перелік моделей авто, що підпадають під транспортний податок в 2024 році. Загалом 184 моделі таких марок: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

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