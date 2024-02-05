Історично найвищий результат. Ощадбанк повідомив, скільки заробив у 2023 році — Finance.ua

Історично найвищий результат. Ощадбанк повідомив, скільки заробив у 2023 році Сьогодні 15:02 — Фондовий ринок

Історично найвищий результат. Ощадбанк повідомив, скільки заробив у 2023 році

9,5 млрд грн прибутку до оподаткування. Це історично найвищий результат банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4, 75 млрд грн. У 2023 році Ощадбанк отримавприбутку до оподаткування. Це історично найвищий результат банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 4

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Завдяки чому вдалося збільшити чистий прибуток

На фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинули:

збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%) — у зв’язку з цим нововведенням банк сплатить державі 4,7 млрд грн; негативна переоцінка деривативів — ОВДП з індексованою вартістю в капіталі Ощадбанку на суму 2,9 млрд грн. Їхня справедлива вартість перебуває під впливом зовнішніх та не підконтрольних банку чинників (курсу валют та відсоткових ставок).

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Операційний прибуток Ощадбанку (до резервів під кредитні ризики, переоцінки деривативів та податку на прибуток) становить 12 млрд грн, що на 52% перевищило результат попереднього року.

Кредити та депозити

Обсяги залучених коштів клієнтів зросли на 28% - до 300 млрд грн. При цьому приріст стабільних строкових коштів клієнтів становить 26%, а обсяг — 100 млрд грн.

Динамічне нарощення міцної ресурсної бази дає Ощадбанку можливість формувати оптимальну «воєнну» структуру балансу з максимальним спрямуванням усіх ресурсів на фінансову підтримку держави та громадян, збільшити кредитно-інвестиційний портфель на 16% (до 263 млрд грн).

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Зокрема, кредити фізичних осіб зросли на 30% до 15 млрд грн.

Інші фінансові результати

У 2023 році істотно поліпшились інші фінансові результати. Так, порівняно з минулорічними показниками, чистий процентний дохід Ощадбанку збільшився на 26% до майже 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 14% - до 7 млрд грн.

Виважена кредитна політика з урахуванням ризиків воєнного часу та поступове звільнення нашої землі від окупантів сприяли поліпшенню якості кредитного портфеля Ощаду та розформуванню 1,4 млрд грн резервів під очікувані кредитні ризики за процентними активами.

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Показник адекватності регулятивного капіталу Ощаду станом на 1 січня 2024 року становить 16,57% при нормативі НБУ 10%.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк оприлюднив результати минулого року. Прибуток банку до оподаткування досяг 72,8 млрд грн, що більше ніж удвічі перевищує результат 2022 року.

Довідка Finance.ua:

Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

Ощадбанк повідомив про зміни в тарифах для власників деяких платіжних карток. Новації запрацювали з 1 жовтня 2023 року;

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