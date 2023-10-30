Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб — Finance.ua

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Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб

Фінтех і Картки
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Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб
Ощадбанк анонсував нові карткові тарифи для фізосіб
Ощадбанк з 1 грудня запроваджує лояльніші карткові тарифи для фізичних осіб, зокрема перекази між картками банку стануть безкоштовними.
Про це на брифінгу повідомила начальниця філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» Ганна Прасол.
«З 1 грудня Ощадбанк змінює карткові тарифи на перекази коштів, надання виписок та інших послуг. Тарифи будуть лояльні. Наприклад, на сьогодні клієнти, які здійснюють переказ з картки на картку з Ощад24 як фізособи, платять 3 грн за кожен платіж, тобто будь-яка сума — плюс 3 грн. А з 1 грудня це буде безкоштовно», — розповіла Прасол.
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Вона зазначила, що Ощадбанк — соціальний, і дуже багато людей користуються саме його послугами.
Нагадаємо, раніше Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року.
Також з 1 жовтня користувачам преміальних карток Маstercard World Elite, Visa Infinite (основних та додаткових) за тарифними пакетами «Мій комфорт», «Мій рахунок», «Моя картка», «Зарплатний» надано можливість безкоштовного зняття готівки в закордонних банкоматах у межах ліміту по картці 10 тис. грн (екв.) на місяць. Понад ліміт застосовується комісійна винагорода.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Укрінформ
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