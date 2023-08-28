Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату — Finance.ua
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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату

Фінтех і Картки
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Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату
Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату
Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як зазначили в пресслужбі, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується, починаючи з лютого 2022 року.
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У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.
«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додали в банку.

Довідка Finance.ua:

  • Ощадбанк є одним з лідерів за виплатами пенсіонерам. Станом на 1 травня 2023 року пенсії в банку отримують 2,907 млн осіб (35,0% від тих, хто обслуговується в банках України);
  • нагадаємо, що державний ПриватБанк продовжив строк дії усіх карток одразу на два роки. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.
Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана карта стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карт

За матеріалами:
Finance.ua
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