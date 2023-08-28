Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату — Finance.ua

Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату Сьогодні 15:33 — Фінтех і Картки

Ощадбанк продовжив термін дії платіжних карток: названо нову дату

Державний Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначили в пресслужбі, продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується, починаючи з лютого 2022 року.

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У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — додали в банку.

Довідка Finance.ua:

Ощадбанк є одним з лідерів за виплатами пенсіонерам. Станом на 1 травня 2023 року пенсії в банку отримують 2,907 млн осіб (35,0% від тих, хто обслуговується в банках України);

нагадаємо, що державний ПриватБанк продовжив строк дії усіх карток одразу на два роки. Клієнтам не потрібно перевипускати картки, вони будуть працювати ще два роки понад термін, що вказаний на картці.



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