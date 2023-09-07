Ощадбанк попередив власників карток про тарифні зміни з 1 жовтня — Finance.ua

Ощадбанк попередив власників карток про тарифні зміни з 1 жовтня Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Ощадбанк попередив власників карток про тарифні зміни з 1 жовтня

Державний банк Ощадбанк повідомив про зміни в тарифах для власників деяких платіжних карток. Новації запрацюють з 1 жовтня поточного року.

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

Кого торкнуться зміни

Користувачам преміальних карток Маstercard World Elite, Visa Infinite (основних та додаткових) за тарифними пакетами «Мій комфорт», «Мій рахунок», «Моя картка», «Зарплатний» надано можливість безкоштовного зняття готівки в закордонних банкоматах у межах ліміту по картці 10 тис. грн (екв.) на місяць. Понад ліміт застосовується комісійна винагорода.

Також в Ощадбанку зазначають, що було змінено низку тарифів з переказів коштів через «Ощад 24», банкомати, ІПТ та відділення банку. Нові тарифи діятимуть і на надання виписок на індивідуальний запит, а також на оформлення довіреностей та інше.

Ознайомитись зі змінами до тарифів можна за посиланням або у відділеннях Ощадбанку.

Довідка Finance.ua:

раніше Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні;

Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки єВідновлення для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Картку можна відкрити в Мобільному Ощаді;



пенсіонери та ВПО зможуть пройти ідентифікацію в Ощадбанку по відеозв'язку.

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