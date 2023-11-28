Голова правління Ощадбанку спрогнозував, коли можна буде приватизувати банк — Finance.ua
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Голова правління Ощадбанку спрогнозував, коли можна буде приватизувати банк

Фондовий ринок
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Голова правління Ощадбанку спрогнозував, коли можна буде приватизувати банк
Голова правління Ощадбанку спрогнозував, коли можна буде приватизувати банк
Державний «Ощадбанк» можна буде приватизувати за чотири роки після завершення війни з росією.
Таку думку висловив голова правління банку Сергій Наумов в інтерв'ю Forbes.
За його словами, до повномасштабного вторгнення «Ощадбанк» вів переговори про участь у приватизації Європейського банку реконструкції і розвитку, але зараз ці перемовини на паузі.
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Довоєнна стратегія держбанку передбачала приватизацію за 4 роки. Після завершення війни «Ощадбанк» можна буде приватизувати за ці ж 4 роки, вважає Наумов.
Перемовини з ЄБРР не скасовані, а стоять на паузі, тож після завершення війни установа зможе взяти участь у процесі. Йдеться про субординований борг, який може бути конвертований у капітал.
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«Коли ви маєте в капіталі таку поважну інституцію, як ЄБРР, — набагато легше продати велику частку банку стратегічному інвестору», — зазначив Наумов.
Національний банк каже держбанкам про необхідність вже зараз почати розробку стратегії, яка передбачатиме приватизацію, каже він. «У нас вже є дієздатна наглядова рада, розробка стратегії - це їхня компетенція, — зазначає СЕО „Ощадбанку“. — Вона буде розроблятися у співпраці із менеджментом банку вже у найближчій перспективі».

Приватизація держбанків в Україні: цілі та можливі наслідки 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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