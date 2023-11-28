Ощадбанк попередив клієнтів про нові правила з 1 грудня — Finance.ua

Ощадбанк попередив клієнтів про нові правила з 1 грудня Сьогодні 11:44 — Фондовий ринок

Ощадбанк попередив клієнтів про нові правила з 1 грудня

«Ощадбанк» внесе ряд інновацій, спрямованих на поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Зміни будуть впроваджені вже з 1 грудня 2023 року.

Про це повідомляється на сайті «Ощадбанку».

Відповідно до рішення продуктового комітету АТ «Ощадбанк» внесено зміни до Тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, затверджених постановою правління АТ «Ощадбанк» від 16 квітня 2009 року № 124 (зі змінами та доповненнями), а саме скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку.

Зміни до тарифів набувають чинності 01.12.2023.

Здійснення грошових переказів на інші платіжні картки «Ощадбанку» у мобільному банкінгу буде проводитися без стягнення комісії.

Раніше Ощадбанк повідомив про зміни у тарифах для власників деяких платіжних карток. Новації працюватимуть із 1 жовтня поточного року.

Кого торкнуться зміни. Користувачам преміальних карток Mastercard World Elite, Visa Infinite (основних та додаткових) за тарифними пакетами «Мій комфорт», «Мій рахунок», «Моя карта», «Зарплатний» надано можливість безкоштовного зняття готівки в закордонних банкоматах у межах ліміту по карті 10 тис. грн (екв.) на місяць. Більше ліміту застосовується комісійна винагорода.

Довідка Finance.ua:

Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні;

Ощадбанк розпочав оформлення спеціальної цифрової картки «єВідновлення» для отримання грошової допомоги від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Карту можна відкрити у Мобільному Ощаді;

пенсіонери та ВПО зможуть пройти ідентифікацію в Ощадбанку з відеозв'язку.

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