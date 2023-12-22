Ощадбанк продовжив термін дії всіх карток до кінця березня — Finance.ua

Ощадбанк продовжив термін дії всіх карток до кінця березня Сьогодні 16:27 — Фінтех і Картки

Ощадбанк продовжив термін дії всіх карток до кінця березня

Ощадбанк продовжив термін дії своїх платіжних карток до 31 березня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«У зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 березня 2024 року», — сказано в повідомленні.

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Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року.

«Якщо нову картку вже перевипущено, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час», — наголосили у фінустанові.

У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо.

Довідка Finance.ua:

у серпні цього року Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Рішення ухвалено через воєнний стан в Україні;

Ощадбанк повідомив про зміни в тарифах для власників деяких платіжних карток. Новації запрацювали з 1 жовтня поточного року;

Ощадбанк з 1 грудня запровадив лояльніші карткові тарифи для фізичних осіб, зокрема перекази між картками банку стали безкоштовними.



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