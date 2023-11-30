Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки — Finance.ua

Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки
Пенсіонерам, банківська картка яких призупинена, або закінчилася до квітня 2022 року, все одно продовжує зараховуватися пенсія, хоч би де вони знаходилися. І тільки у випадку смерті пенсіонера блокується його банківський рахунок.
Про це повідомила начальниця філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» Ганна Прасол на брифінгу, передає Укрінформ.
«Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки. На сьогодні у нас є картки, дія яких пролонгована, це ті, термін дії яких закінчився в квітні 2022 року, а ті, дія яких закінчилась до квітня 2022 року, на жаль, сьогодні в статусі тимчасово призупинених. Тобто клієнти повинні звернутися до банку й отримати нову картку. Але на рахунок цих карток ми все ж таки продовжимо зараховувати пенсію, якщо Пенсійний фонд її нараховує», — пояснила Прасол.
Вона підкреслила, що це стосується всіх пенсіонерів — клієнтів Ощадбанку. І, зокрема, тих, які зараз перебувають на захоплених територіях, у тому числі і на територіях, окупованих ще у 2014 році.
«Це стосується і клієнтів, які знаходяться на окупованій території. І якщо ми отримуємо інформацію про смерть клієнта, а ми її отримуємо офіційно від Пенсійного фонду, ми, згідно зі своїми внутрішніми документами, блокуємо його рахунок для того, щоб очікувати вже звернення», — пояснила Прасол.
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За її словами, якщо на банківській карті пенсіонера є кошти, які були зараховані після його смерті, банк їх повертає до Пенсійного фонду, а якщо там є гроші, які, наприклад, більше як рік накопичувались, то ці кошти очікують свого спадкоємця.
«Після офіційних звернень документів до банку ми очікуємо спадкоємця, який отримає ці кошти. Є й інші джерела. Наприклад, до нас звертаються нотаріуси, до яких звертаються спадкоємці <…> І якщо ми отримуємо офіційну інформацію щодо смерті того чи іншого пенсіонера, ми блокуємо рахунок, щоб мінімізувати якісь шахрайські дії», — сказала керівниця обласної філії Ощадбанку.
Якщо ж банк не володіє офіційною інформацією про смерть пенсіонера, і не володіє цією інформацією Пенсійний фонд, банк буде продовжувати зараховувати кошти.
«Але, наскільки я розумію, зазвичай Пенсійний фонд володіє інформацією. Вони дуже швидко, дуже активно реагують і подають інформацію до банку. І ми повертаємо гроші до держави», — заявила Прасол.
Вона також нагадала, що Ощадний банк на сьогодні пролонгував усі платіжні картки, термін дії яких закінчився з квітня 2022 року, до 1 січня 2024 року, «тобто вже майже два роки вони пролонговані».
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