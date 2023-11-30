Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки — Finance.ua

Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки Вчора 16:17 — Фінтех і Картки

Ощадбанк зробив попередження клієнтам, які отримують пенсії на картки

Пенсіонерам, банківська картка яких призупинена, або закінчилася до квітня 2022 року, все одно продовжує зараховуватися пенсія, хоч би де вони знаходилися. І тільки у випадку смерті пенсіонера блокується його банківський рахунок.

Про це повідомила начальниця філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» Ганна Прасол на брифінгу, передає Укрінформ.

«Банк — як агент, уповноважений зараховувати кошти на картки пенсіонерів. Нарахування цих пенсій здійснює Пенсійний фонд України, а ми вже здійснюємо, згідно зі списками, зарахування саме на картки. На сьогодні у нас є картки, дія яких пролонгована, це ті, термін дії яких закінчився в квітні 2022 року, а ті, дія яких закінчилась до квітня 2022 року, на жаль, сьогодні в статусі тимчасово призупинених. Тобто клієнти повинні звернутися до банку й отримати нову картку. Але на рахунок цих карток ми все ж таки продовжимо зараховувати пенсію, якщо Пенсійний фонд її нараховує», — пояснила Прасол.

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Вона підкреслила, що це стосується всіх пенсіонерів — клієнтів Ощадбанку . І, зокрема, тих, які зараз перебувають на захоплених територіях, у тому числі і на територіях, окупованих ще у 2014 році.

«Це стосується і клієнтів, які знаходяться на окупованій території. І якщо ми отримуємо інформацію про смерть клієнта, а ми її отримуємо офіційно від Пенсійного фонду, ми, згідно зі своїми внутрішніми документами, блокуємо його рахунок для того, щоб очікувати вже звернення», — пояснила Прасол.

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За її словами, якщо на банківській карті пенсіонера є кошти, які були зараховані після його смерті, банк їх повертає до Пенсійного фонду, а якщо там є гроші, які, наприклад, більше як рік накопичувались, то ці кошти очікують свого спадкоємця.

«Після офіційних звернень документів до банку ми очікуємо спадкоємця, який отримає ці кошти. Є й інші джерела. Наприклад, до нас звертаються нотаріуси, до яких звертаються спадкоємці <…> І якщо ми отримуємо офіційну інформацію щодо смерті того чи іншого пенсіонера, ми блокуємо рахунок, щоб мінімізувати якісь шахрайські дії», — сказала керівниця обласної філії Ощадбанку.

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Якщо ж банк не володіє офіційною інформацією про смерть пенсіонера, і не володіє цією інформацією Пенсійний фонд, банк буде продовжувати зараховувати кошти.

«Але, наскільки я розумію, зазвичай Пенсійний фонд володіє інформацією. Вони дуже швидко, дуже активно реагують і подають інформацію до банку. І ми повертаємо гроші до держави», — заявила Прасол.

Вона також нагадала, що Ощадний банк на сьогодні пролонгував усі платіжні картки, термін дії яких закінчився з квітня 2022 року, до 1 січня 2024 року, «тобто вже майже два роки вони пролонговані».

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Укрінформ За матеріалами:

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