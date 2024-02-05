Поточний стан економіки і реального сектору України — Данилишин Сьогодні 14:04 — Казна та Політика

Поточний стан економіки і реального сектору України — Данилишин

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин розповів про стан економіки та реального сектору України.

Про це він написав у facebook.

ВВП

Після падіння реального ВВП на 28,8% у 2022 р. темпи його відновлення у 2023 р. становили 5% за оцінкою Мінекономіки. Ключовими факторами зростання ВВП стали: зротання приватних і державних споживчих витрат, а також нарощування інвестицій у будівництво, капітальний ремонт пошкоджених активів і створення нових потужностей в оборонно-промисловому комплексі (ОПК). У 4 кварталі 2023 р. реальний ВВП, за оцінками НБУ, прискорився до 6,5% в річному вимірі.

Таке зростання пояснюється, передусім, кращим врожаєм пізніх сільськогосподарських культур, розширенням виробництва в ОПК, розвитком альтернативних шляхів для експорту.

Але відновлення реального ВВП було недостатнім для компенсації падіння економіки першого року війни. Виклики посилюються, оскільки ворожі обстріли руйнують українські виробничі потужності, а активні воєнні дії вимагають вилучення робочої сили для потреб оборони.

Фіскальна політика

Підтримка воєнної економіки з боку фіскального сектора сягнула вражаючих масштабів. За підсумками 2023 р. дефіцит Зведеного бюджету склав 27% ВВП або 1761 млрд грн (без врахування міжнародних грантів). Інвестиційна складова видатків Зведеного бюджету зросла в 2,4 разу за минулий рік (до 312 млрд. грн або 4,7%ВВП).

Вагому частину інвестиційних видатків склали видатки на відновлення/ремонт інфраструктури та компенсації населенню за зруйноване майно.

Що із зарплатами

Приріст реальної зарплати (+3,5% за минулий рік) сприяв активізації внутрішнього споживчого попиту населення. Підприємства приватного сектору також збільшили інвестиції в промислове обладнання, розширення логістичної інфраструктури, автомобільний транспорт.

Монетарна сфера

Зі слів Богдана Данилишина, депресивним чинником для розвитку та відновлення національної економіки залишається висока вартість банківських кредитів.

Високі кредитні ризики для банків під час війни та наджорстка монетарна політика НБУ стали основними причинами скорочення банківського кредитування.

подорожчали на 4,4 п.п. до 20,5% річних. Середня процентна ставка за новими За підсумками 2023 р. кредитні ресурси банків порівняно з 2022 р.Середня процентна ставка за новими банківськими кредитами , наданими резидентам, в грудні становила 19,5% річних. А реальна відсоткова ставка за банківськими кредитами досягла 14,4% річних!

Висновки

Як пише Богдан Данилишин, для відновлення економічної діяльності в 2024—2025 роках та посилення стійкості економіки та суспільства під час воєнного стану слід посилити державну економічну політику на таких напрямах:

розбудова ОПК із залученням підтримки міжнародних партнерів,

запуск системи страхування підприємств від військово-політичних ризиків, відновлення виробничих потужностей експортерів,

розбудова нових транспортних маршрутів для експорту,

створення спеціальних економічних зон у регіонах зосередження діяльності підприємств-експортерів,

відродження банківського кредитування та надання цільової підтримки малому і середньому бізнесу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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